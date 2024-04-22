В понедельник на нескольких линиях задерживаются поезда

Поезд Рига (12.44) - Елгава (13.29) опаздывает примерно на 18 минут, а поезд Елгава (12.46) - Рига (13.33) - примерно на 17 минут.

Поезд Рига (12.39) - Слока (13.29) также задерживается на 14 минут.

В то же время поезд Рига (12.01) - Резекне II (14.49) задерживается на 24 минуты из-за необходимости ждать встречный поезд.

Представители PV отмечают, что задержка поездов на участке Рига-Елгава произошла из-за неисправности контактной сети, которая уже устранена, но влияние на движение поездов сохранится в течение всего дня.

По информации Latvijas dzelzceļš, из-за технических проблем с подвижным составом поезда будут запаздывать на линии Рига - Крустпилс.

AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых LDz. Ранее PV было 100% дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

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