"По нашей оценке, в ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация. Но она не катастрофична, это тоже нужно понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы будут с середины мая", - заявил Кирилл Буданов.

Начальник Главного управления разведки отметил, что речь идет в том числе о фронте.

"Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что русские будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Мы не будем долго говорить об этом с вами, но это будет трудный период. Середина мая, начало июня", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российская армия вскоре усилит атаки, пока в Украину не прибудет военная помощь США. "Российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. Это предположение, вероятно, было неотъемлемой частью оперативного планирования на лето", - говорится в отчете.

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