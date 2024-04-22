ISW: американская помощь Украине может сорвать летнее наступление России

По данным ISW, Россия планирует "воспользоваться ограниченным окном" до получения новой военной помощи от США. По мнению авторов доклада, возобновление помощи может заставить российские войска отказаться от попытки прорыва, которая могла бы привести к разрушению линии обороны Украины.

Однако российская армия все еще может добиться значительных успехов на приоритетном для себя участке фронта, где оборона Украины выглядит нестабильно, и одним из таких мест может стать Часов Яр. В минувший понедельник, 15 апреля, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что российская армия получила приказ захватить Часов Яр к 9 мая.

Chasiv Yar.

Russian degenerates are burning out every living thing on earth using white phosphorus. @UN, russia (aka moscovia), your valuable member is a terrorist state that is committing #ecocide and #GenocideOfUkrainians.

Shame on you. pic.twitter.com/2jVdGLLEoW — Tetiana Fella 🇺🇦 (@Tetiana_UK_) April 21, 2024

Накануне палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине. Объем пакета составляет 60,84 млрд долларов: 23,2 млрд будет направлено на пополнение запасов оружия США, еще 23,2 млрд - на военную помощь Украине, 11,3 млрд - на текущие военные операции США, 13,8 млрд - на закупку вооружений.

Законопроект будет направлен в Сенат для принятия окончательного решения, а затем на подпись президенту США Джо Байдену. Сенат должен как можно скорее одобрить законопроект о помощи Украине, чтобы Вашингтон мог как можно скорее отправить оружие Украине, заявил Байден.

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