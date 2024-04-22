В Риге выступят Thirty Seconds to Mars

Рок-группа была образована в 1998 году в Лос-Анджелесе двумя братьями - Джаредом и Шенноном Лето, которые вместе занимались музыкой с детства.

Последняя пластинка группы It's the End of the World but It's a Beautiful Day ("Это конец света, но это прекрасный день") вышла осенью 2023 года.

Билеты поступят в продажу 26 апреля в 10:00 в торговой сети Bilešu Serviss.

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