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В Риге выступят Thirty Seconds to Mars

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Джаред Лето
Джаред Лето Фото: Jelena Rudi

Одна из самых знаменитых рок-групп XXI века Thirty Seconds to Mars выступит 3 октября в "Арене Рига" в рамках мирового концертного тура, сообщили организаторы мероприятия.

Рок-группа была образована в 1998 году в Лос-Анджелесе двумя братьями - Джаредом и Шенноном Лето, которые вместе занимались музыкой с детства.

Последняя пластинка группы It's the End of the World but It's a Beautiful Day ("Это конец света, но это прекрасный день") вышла осенью 2023 года.

Билеты поступят в продажу 26 апреля в 10:00 в торговой сети Bilešu Serviss.

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