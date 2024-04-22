"Пока ничего не говорится о каком-либо возможном противодействии Украины, поскольку этого финансирования точно не хватило бы. Так, по крайней мере, считает большинство военных специалистов. Это финансирование, по сути, даст больше возможностей для защиты, но не для масштабной атаки", - подчеркнул Слайдиньш.

В то же время помощь США позволит Украине продолжать сокращать военный потенциал России, нанося удары, поскольку Украина выбрала стратегию ухода в тотальную оборону и попытки заглушить мощность российских атак.

"Возможно, многого мы не знаем, поэтому надо смотреть какие будут изменения в зоне военных действий", - добавил эксперт.

Эксперт также отметил, что время для освоения вооружений и логистики не будет большой проблемой, так как Украина получит системы вооружений, которые уже были освоены.

RUS TVNET уже сообщал, что контролируемая республиканцами США Палата представителей в субботу проголосовала за законопроект, предусматривающий выделение долговременной помощи Украине.

Помощь Украине объединена в общий пакет с помощью также Израиля и Тайваня. Из общей суммы - 95 миллиардов долларов, предусмотренных этим пакетом, Украине предполагается выделить 61 миллиард долларов.

Из этой суммы около 23 млрд предназначены для пополнения американских запасов оружия, 11 млрд - на финансирование операций США в регионе, около 14 млрд - на покупку современных систем вооружения и обороны, а непосредственно на вооружение для Украины - 23,2 млрд долларов.

Документ также обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако глава Белого дома Джо Байден может отложить это решение, если сочтет, что передача ATACMS может навредить интересам нацбезопасности США.

Конгресс с прошлой осени не мог одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Пакет помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который республиканцы не хотели принимать из-за отсутствия в нем мер по охране границы США.

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