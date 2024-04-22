Экипаж судна в Норвегии извлек из воды тело пропавшего год назад латвийского рыбака

Тело латвийского рыбака Романа Соловьева вечером в пятницу, 12 апреля, вытащил экипаж креветочного траулера неподалеку от Шпицбергена.

Полиция 30 января 2023 года сообщила об исчезновении Соловьева после инцидента на краболовецком судне - латвийский рыбак якобы перевалился через перила палубы судна при ловле крабов недалеко от Шпицбергена.

Тело Романа было обнаружено примерно в 20 морских милях от места его исчезновения в морской воде.

Рыболовецкое судно MS Kongsfjord с экипажем из 20 человек незамедлительно сообщило в полицию и главный спасательный центр на севере Норвегии, а также прекратило промысел и взяло курс на Хаммерфест.

Тело Соловьева доставили из Хаммерфеста в Тромсе, где 16 апреля начали делать аутопсию для установления причины смерти.

Участковый полиции Норвегии Тромсе 22 апреля подтвердил личность погибшего с помощью анализа ДНК и связался с его ближайшими родственниками, чтобы иметь возможность вернуть останки мужчины домой.

Полного сообщения об аутопсии пока нет, но считается, что причиной смерти стало утопление.

Соловьев был членом экипажа на судне Hunter. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств его смерти.

Полиция отмечает, что нет никаких оснований считать, что смерть латвийского рыбака связана с преступлением.

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