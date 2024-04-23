Пара из Литвы прославилась на весь мир благодаря вечеринке, посвященной раскрытию пола ребенка

"Гендер-пати" или мероприятие, во время которого сообщается пол будущего ребенка, в мире давно не новинка. Однако литовцы Инга и Айвар Стумбриене смогли поразить мир своей вечеринкой.

Незадолго до рождения ребенка Инга, популярный инфлюенсер в Литве, опубликовала видео, в котором показано, как пара особым образом раскрывает пол ребенка. Так, в воздухе летали три самолета, делая петли, а также были и эффектные декорации, дождь из конфетти и голубой дым, свидетельствующий о появлении на свет мальчика. Особое внимание было уделено и нарядам - будущие родители были одеты в сверкающее белое. Платье Инги было сшито специально для нее.

Видео также было опубликовано в соцсети TikTok и быстро стало популярным не только в Литве, но и во всем мире. Его уже посмотрели более 74 миллионов раз. О мероприятии писали также зарубежные СМИ.

"Честно говоря, я действительно этого не ожидала, когда планировала этот красивый и уютный семейный праздник, который тронул столько сердец по всему миру", - прокомментировала Инга, узнав, что это видео стало вирусным.

Пока одни восхищались творчеством пары, другие осуждали расточительность и многое другое. Инфлюенсера обвинили в том, что пара выбрала весьма недружелюбный природе способ отпраздновать это событие.

​Как выяснилось, муж Инги Айвар - влиятельный человек в Литве. Он владелец энергетической компании.

Инга и Айвар - родители трех детей. Самый младший родился в конце марта.

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