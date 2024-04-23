Кадыров выложил видео из спортзала - через пару часов после выхода статьи о его здоровье

На совещании Кадыров сидит во главе стола и обсуждает участие Чечни в войне в Украине.

При этом издание "Агентство" обращает внимание, что Кадырова показывают крупным планом лишь около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на его лице надолго. Да и в это время глава Чечни сидит в одной позе.

Поздно вечером 22 апреля Кадыров выложил в социальной сети "ВКонтакте" видео из спортзала.

"Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки улучшают не только тело, но и настроение. Вечерние занятия - это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией", - говорится в подписи к посту.

Ролик длится около полутора минут, Кадыров несколько раз поднимает штангу и занимается на тренажерах. На каждом из тренажеров Кадырова показывают несколько секунд. Кроме того, с Кадыровым тренируются еще люди. С одним из них Кадыров борется, укладывая его на землю.

На фоне видео звучит песня, которая заканчивается словами: "Дай бог, родимый, вечность ты живи".

Напомним, вчера RUS TVNET сообщал о расследовании "Новой газеты Европа". В нем сообщалось, что Рамзан Кадыров тяжело болен, у него некроз клеток поджелудочной железы и нет надежды на его выздоровление.

По информации издания, у Кадырова развился панкреонекроз - заболевание, при котором часть поджелудочной железы отмирает.

"Факт болезни Кадырова официально отрицают, и в первую очередь это делает он сам и люди из его ближнего круга. Однако есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно выраженные изменения в его внешнем виде, поведении и рабочем графике", - отмечает издание.

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