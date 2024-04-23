Спикер Сейма: Европа должна использовать все силы, чтобы сохранить демократию и мир

Миериня подчеркнула, что демократические ценности находятся под угрозой и для их защиты необходима политическая решимость.

"Пока мы в Европе не используем свой политический и экономический потенциал для заботы о своей безопасности, мы допускаем уязвимости, которыми стремятся воспользоваться наши системные соперники и государства-агрессоры", - сказал председатель Сейма.

По словам Миерини, сегодня ужасающий характер российского террора и его имперские амбиции очевидны для всех, и многие трудные решения, принятые странами ЕС, теперь кажутся абсолютно очевидными. Но нас все еще преследуют последствия нашего собственного бездействия, которое мешает нам оказать Украине еще более быструю поддержку и ускорить ее победу, подчеркнула спикер, обращаясь к своим коллегам по ЕС.

Миериня отметила необходимость решительного укрепления экономической устойчивости Европы, адаптации военной промышленности к военному времени и длительному противостоянию с теми, кто хочет подорвать правовой международный порядок. Территория единой, свободной и безопасной Европы, в которую входят Украина, Молдова и Грузия, должна продолжать расширяться с той же решимостью.

"Голос Латвии и нашего региона будет и впредь громко звучать, призывая сделать все необходимое, чтобы приблизить победу Украины", - сказала Миериня.

Конференция спикеров парламентов ЕС - это ежегодный форум, на котором спикеры обмениваются мнениями, информацией и опытом. В ней принимают участие председатели парламентов стран-членов ЕС, президент Европейского парламента и председатели парламентов стран-кандидатов на вступление в ЕС. В этот раз конференция проходила с 21 по 23 апреля в Пальме (Испания).

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