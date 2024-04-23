США готовят санкции против китайских банков, сотрудничающих с РФ

Официальные лица США полагают, что поддержка Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, поскольку Китай стал основным поставщиком в Россию чипов, запасных частей для самолетов, машиностроительной продукции, оборудования и станков.

Китайские банки играют важную роль в коммерческом экспорте Китая в Россию, поскольку они обрабатывают платежи и предлагают клиентам кредиты для торговых операций.

США надеются, что угроза потери банками доступа к доллару США и риски ухудшения торговых отношений с Западом могут заставить Китай изменить курс на сотрудничество с Россией.

Источники информации поясняют, что санкции против банков будут введены в случае, если не удастся убедить Китай ограничить экспорт в Россию по дипломатическим каналам.

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