Принцу Луи - 6 лет! Фото, которые наверняка заставят улыбнуться

Бесконечно милый, уверенный в себе для такого юного возраста и невероятно дерзкий, маленький принц Луи стал колоритным членом королевской семьи, которого теперь с нетерпением ждут на каждом публичном семейном мероприятии. Ведь именно он заставит всех смеяться и оживит самое строго протоколируемое мероприятие. Сегодня, 23 апреля, принцу исполняется шесть лет! В честь этого события Egoiste собрал самые забавные и милые кадры с принцем.
Полное имя принца - Луи Артур Чарльз. Отмечается, что он первый представитель королевской семьи с именем латинского происхождения. Принц - четвертый в очереди на трон вслед за отцом, принцем Уильямом, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой.
Младшему ребенку принца и принцессы Уэльских уже шесть лет.
Смотрите самые яркие фотографии с принцем!
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