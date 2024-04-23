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Принцу Луи - 6 лет! Фото, которые наверняка заставят улыбнуться

rus.tvnet.lv Egoiste
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Фото: AP/AFP/Scanpix, TVNET kolāža

Бесконечно милый, уверенный в себе для такого юного возраста и невероятно дерзкий, маленький принц Луи стал колоритным членом королевской семьи, которого теперь с нетерпением ждут на каждом публичном семейном мероприятии. Ведь именно он заставит всех смеяться и оживит самое строго протоколируемое мероприятие. Сегодня, 23 апреля, принцу исполняется шесть лет! В честь этого события Egoiste собрал самые забавные и милые кадры с принцем. 

Полное имя принца - Луи Артур Чарльз. Отмечается, что он первый представитель королевской семьи с именем латинского происхождения. Принц - четвертый в очереди на трон вслед за отцом, принцем Уильямом, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. 

Младшему ребенку принца и принцессы Уэльских уже шесть лет.

Смотрите самые яркие фотографии с принцем!

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AP/Scanpix
Фото: Scanpix/SIPA/Reuters/AFP/EPA
Фото: AFP/SCANPIX
Фото: EPA/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: Scanpix/SIPA/Reuters/AFP/EPA
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

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