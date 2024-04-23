Принцу Луи - 6 лет! Фото, которые наверняка заставят улыбнуться

Бесконечно милый, уверенный в себе для такого юного возраста и невероятно дерзкий, маленький принц Луи стал колоритным членом королевской семьи, которого теперь с нетерпением ждут на каждом публичном семейном мероприятии. Ведь именно он заставит всех смеяться и оживит самое строго протоколируемое мероприятие. Сегодня, 23 апреля, принцу исполняется шесть лет! В честь этого события Egoiste собрал самые забавные и милые кадры с принцем.