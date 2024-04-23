Маэстро Раймонд Паулс недавно перенес небольшую операцию

Раймонд Паулс рассказал, что обратился в больницу, чтобы провести небольшую хирургическую манипуляцию: "Прочистили глаз. Это была катаракта, которую нужно было удалять". Маэстро добавил, что "все уже позади", но поначалу после операции он беспокоился о том, как будет себя чувствовать и выглядеть.