Маэстро Раймонд Паулс недавно перенес небольшую операцию

Маэстро Раймонд Паулс недавно был вынужден провести короткое время в больнице. В беседе с Kas Jauns композитор заверил: никакой опасности для жизни нет!
Раймонд Паулс рассказал, что обратился в больницу, чтобы провести небольшую хирургическую манипуляцию: "Прочистили глаз. Это была катаракта, которую нужно было удалять". Маэстро добавил, что "все уже позади", но поначалу после операции он беспокоился о том, как будет себя чувствовать и выглядеть.
После возвращения из больницы Паулс взял несколько дней на отдых и в настоящее время чувствует себя хорошо.
Больше - в номере журнала Kas Jauns от 23 апреля!
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