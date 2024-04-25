Рига разукрашена граффити, власти задумались, как решить эту проблему

Корреспондент поговорила с профессиональным художником граффити под ником Александройд Малыш, который работает в магазине красок. Он рассказал, о проблемах с которыми сталкиваются профессиональные художники граффити.

"Так что по поводу художников, с одной стороны, я сразу скажу, что просто не хватает мест. А у нас в Латвии академия художеств, дизайнеров, сколько молодежи. Приходят клиенты, которые рисуют красиво, но им негде реализовать себя в первую очередь", - рассказал он.

Но он указал, что есть и те, кто портит облик города. "И те же самые ребята на улицах можно сказать гадят. Потому что они тренируются, пытаются отработать хенд-стайл в ночное время", - говорит художник.

В полиции отметили, что любителей нарисовать граффити наказывают по статьям о хулиганстве и порче имущества.

При этом за фасад здания отвечает его собственник, так что если не убрать нарисованное граффити, то владелец может получить штраф.

В Рижской думе задумались о том, как можно помочь владельцам зданий.

"Мы ищем способ как это сделать, либо через фонд, либо механизм поддержки, но опять же, чтобы он не был слишком бюрократичным. Может, самоуправление будет само закрашивать граффити, в общем, мы ищем способ чтобы дума помогала избавляться от них юридически правильно", - пояснил председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Виестурс Зепс.

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