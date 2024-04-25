Как на Латвии отразится глобальное потепление?

Средняя температура воздуха в Латвии, которая в течение последних 30 лет составляла 6,8 градуса, к концу века может достичь 10,5 градуса, сообщает издание Ir.
Такие расчеты только что сделал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Если худший сценарий сбудется, то через 50 лет в Латвии будут зимы, когда средняя температура не будет опускаться ниже нуля, снежный покров уменьшится до 1 сантиметра по сравнению с нынешними 4 сантиметрами, а на Курземском побережье снег вообще станет экзотической редкостью.
В свою очередь летом температура в столице будет подниматься выше 27 градусов в четыре раза чаще - 38 дней вместо десяти дней в настоящее время.
Чтобы затормозить изменение климата, Европейский союз в 2021 году ввел так называемый "Зеленый курс" - обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году стать первым в мире климатически нейтральным континентом.
Однако война России против Украины вынуждает страны ЕС увеличивать расходы на оборону, а фермеры организуют массовые акции протеста против ограничений, подрывающих их конкурентоспособность.
Цели "Зеленого курса" действительно амбициозны, при этом они не являются рекомендациями, и за их невыполнение придется дорого платить. Например, если не сократить выбросы парниковых газов в соответствии с поставленными целями, за их превышение придется покупать квоты на выбросы.
Текущая цена в ЕС составляет 50 евро за тонну CO2. Однако если цели не будут достигнуты крупными странами ЕС, цены взлетят в воздух.
Придется ли Латвии покупать эти квоты и в каком объеме, пока неизвестно. За невыполнение плана по климату предусмотрены и дополнительные штрафы - до 5,3 млн евро в год по каждой недостигнутой цели.
Штрафы придется выплачивать ежегодно, пока цели не будут достигнуты. На данный момент Латвия, похоже, не сможет выполнить две задачи - увеличить долю возобновляемых источников энергии с нынешних 42% до 57% и сэкономить 30 000 ГВт-ч совокупного конечного потребления энергии.
Такой вывод содержится и в плане правительства, и в отчете Европейской комиссии. Более того, не гарантировано выполнение и других целей.
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