Как на Латвии отразится глобальное потепление?

Такие расчеты только что сделал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Если худший сценарий сбудется, то через 50 лет в Латвии будут зимы, когда средняя температура не будет опускаться ниже нуля, снежный покров уменьшится до 1 сантиметра по сравнению с нынешними 4 сантиметрами, а на Курземском побережье снег вообще станет экзотической редкостью.

В свою очередь летом температура в столице будет подниматься выше 27 градусов в четыре раза чаще - 38 дней вместо десяти дней в настоящее время.

Чтобы затормозить изменение климата, Европейский союз в 2021 году ввел так называемый "Зеленый курс" - обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году стать первым в мире климатически нейтральным континентом.

Однако война России против Украины вынуждает страны ЕС увеличивать расходы на оборону, а фермеры организуют массовые акции протеста против ограничений, подрывающих их конкурентоспособность.