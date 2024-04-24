Россияне, белорусы и украинцы в Литве. Как к ним относятся?

Витаутас Бруверис, в свою очередь, говорит, что литовцы часто относятся к белорусам так же, как и к россиянам, не делая различий. "Проблема в том, что начиная с 1995 года, в Беларуси русский язык практически полностью поглотил белорусский, - говорит Магда. - А процесс самоидентификации через национальный язык наиболее понятный. Кроме того, Кремль активно использует миф про триединый славянский народ. И как мы видим из соцопроса, это влияет и на мнение литовцев".

К кому из мигрантов лучше всего относятся литовцы?

Как показал опрос, хуже всего респонденты относятся к нелегальным мигрантам из стран, не входящих в ЕС. Речь, прежде всего, о выходцах из стран Азии и Африки, которые с 2021 года пытаются нелегально пересечь границу с Литвой. 86% опрошенных высказались против того, чтобы нелегалам разрешили остаться в Литве, и только 8% выступили за.

"Это реакция общества на миграционный кризис, спровоцированный белорусским режимом, - поясняет Моника Фреюте-Ракаускене. - Жители Литвы оценивают эту провокацию как угрозу национальной безопасности".