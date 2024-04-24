У пророссийских политиков Молдовы после возвращения из РФ конфискован миллион евро финансирования

Кишинев ранее неоднократно обвинял Кремль в попытках нагнетания напряженности в Молдове. В ночь с понедельника на вторник, 23 апреля, обыскали около 150 граждан страны, в основном в аэропорту Кишинева, сообщил начальник полиции Виктор Кернаутяну.

Всего было конфисковано более 20 миллионов молдавских леев (миллион евро). По данным полиции, с помощью этих средств имело место "незаконное финансирование политических партий из темных источников".

На партийном мероприятии в Москве было объявлено о создании политического блока Victorie ("Победа") в преддверии предстоящих в октябре президентских выборов и референдума о членстве страны в Евросоюзе.

Новый блок построен вокруг пророссийского олигарха Илана Шора, который скрывается от правоохранительных органов и был заочно осужден в Молдове за мошенничество.

Руководитель администрации президента Молдовы Майи Санду Адриан Балутель в Telegram назвал собравшихся в Москве политиков "высшими слугами кремлевского режима".

И.о. главы Генпрокуратуры Молдовы Ион Мунтяну заявил, что действия собравшихся в Москве политиков оцениваются в связи с подозрением в государственной измене. "С нашей точки зрения, эти действия угрожают национальной безопасности", - сказал Мунтяну кишиневскому PROTV.

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