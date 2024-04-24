В начале апреля сообщалось о "приключениях" автобуса из Латвии в Германии: иностранные правоохранители остановили его и провели технический осмотр. Итог оказался весьма неприятным - автомобиль признали непригодным для движения. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) для более подробного объяснения инцидента.

Ранее немецкий портал Thueringen24.de сообщил, что автобус привлек внимание правоохранителей, был остановлен, полицейский автомобиль на автодороге А4 в Тюрингене сопроводил автобус на стоянку перед поворотом на Хермсдорф.

В ходе технического освидетельствования автобуса полицейские обнаружили существенные неполадки в тормозной, выхлопной и рулевой системах. В результате неисправности в выхлопной системе дети могли вдыхать пары токсичного газа.