Прощай, 3G: в Латвии постепенно отключают устаревающую технологию связи

Практическое отключение 3G началось в прошлом году с регионов с наименьшим количество людей, которые пользуются этой технологией. Хотя операторы утверждают, что большинство населения это не затронет, есть определенный сегмент людей, для которых отключение будет означать проблемы.

Руководитель отдела по связям с общественностью Tele2 Оскар Фирманис отметил, что есть клиенты, у которых в мобильных телефонах имеются старые SIM-карты, работающие только в сети 3G. Если такой клиент хоть немного использует мобильные данные или интернет в телефоне, то после отключения сети 3G интернет в телефоне может не работать.

Отключение 3G также может вызвать проблемы у жителей тех мест, которые находятся на границе между покрытием сетями 3G, 4G и 5G. По данным операторов мобильной связи, такие проблемы могут возникнуть только у нескольких процентов жителей Латвии.

За последние годы потребление данных в сетях 4G и 5G выросло в несколько раз. Планируется, что после полного отключения 3G в конце следующего года следующим шагом станет отключение 2G.

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