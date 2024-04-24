"Моя Латвия. Моя ответственность". Земессардзе призывает общественность задуматься о главном

"Моя Латвия. Моя ответственность" может стать руководящим принципом для каждого жителя Латвии, напоминая не только о нашей общей, но и о личной ответственности каждого за защиту Латвии. Поэтому Земессардзе призывает использовать этот девиз ежедневно, делиться им, жить, работать и праздновать с ним, чтобы помнить самим и напоминать другим, что мы несем ответственность за Латвию, ее настоящее и будущее. За все, чем мы гордимся и что любим, ответственны мы все вместе и в первую очередь - каждый из нас.