"Моя Латвия. Моя ответственность". Земессардзе призывает общественность задуматься о главном

В преддверии Дня восстановления независимости Латвийской Республики командующий Земессардзе бригадный генерал Каспарс Пуданс призывает общественность как в праздники, так и каждый день помнить и напоминать друг другу, что ответственность за оборону Латвии начинается с каждого латвийца.
С этой целью Земессардзе создала девиз "Моя Латвия. Моя ответственность", который призывает всех не только задуматься о том, что все, что важно для каждого из нас, также необходимо защищать, но и о том, что настоящее и будущее страны, благополучие и существование прежде всего зависят от действий и инициатив каждого из нас.
"Есть более двух миллионов причин любить Латвию - семья и друзья, хоккей и Праздник песни, море и луга, голубые озера и зеленые леса, звуки языка и дыхание свободы. Столько же причин и защищать Латвию, и каждую из них можно выразить четырьмя словами: "Моя Латвия. Моя ответственность".
Есть миллионы способов сделать Латвию сильной. Земессарги и солдаты готовы защитить Латвию с первой секунды, с первого сантиметра. Это может сделать каждый человек в Латвии, как непосредственно участвуя в обороне, служа в Земессардзе или поддерживая вооруженные силы в учениях, так и в повседневной жизни, выполняя свою работу, заботясь о своей устойчивости в информационном пространстве и готовности к различным угрозам", - говорит командующий Земессардзе.
"Моя Латвия. Моя ответственность" может стать руководящим принципом для каждого жителя Латвии, напоминая не только о нашей общей, но и о личной ответственности каждого за защиту Латвии. Поэтому Земессардзе призывает использовать этот девиз ежедневно, делиться им, жить, работать и праздновать с ним, чтобы помнить самим и напоминать другим, что мы несем ответственность за Латвию, ее настоящее и будущее. За все, чем мы гордимся и что любим, ответственны мы все вместе и в первую очередь - каждый из нас.
Земессардзе уже разослала призыв в образовательные учреждения местного самоуправления включить эту тему, чтобы дополнить содержание праздника 4 мая, побудить детей и молодежь обсуждать, описывать и рисовать - что значит для всех "Моя Латвия. Моя ответственность".
Автор графического знака руководящего мотива - художник и земессарг Кришс Салманис.
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