Под Талси в пожаре погиб человек

На месте происшествия выяснилось, что в квартире на первом этаже здания сильное задымление. Проникнув в помещение, пожарные обнаружили мертвого человека. В пожаре горел пол и предметы домашнего обихода на площади в один квадратный метр.

За минувшие сутки также поступило 30 вызовов, после которых пожарные занялись спиливанием сломанных деревьев, которые представляли опасность для окружающих. В большинстве случаев сломанные деревья упали на проезжую часть, однако пожарным также приходилось снимать деревья с машин и проводов.

За минувшие сутки в VUGD поступило 70 вызовов - шесть на пожаротушение, 53 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.

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