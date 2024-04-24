Домогательства в JVLMA : и.о. ректора станет Илона Мейя, которая предложила анонимный опрос студентов

К исполнению обязанностей ректора Мейя приступит 1 мая. Своими главными задачами она считает обеспечение безопасной среды в вузе и непрерывности учебного процесса, а также сохранение и развитие высоких стандартов.

После того как в январе стало известно о домогательствах преподавателей JVLMA к студенткам, Мейя предложила провести анонимный опрос студентов, который выявил проблемы большого масштаба.

Совет JVLMA в самое ближайшее время объявит международный конкурс на место ректора вуза. Ректора выберет учредительное собрание JVLMA в соответствии с положением о выборах ректора.

Прежний ректор JVLMA Гунтар Пранис на прошлой неделе заявил, что уходит в отставку, поскольку считает, что пребывание на этой должности после вскрывшихся фактов о сексуальных домогательствах в вузе усложнит работу академии. Он продолжит работу в качестве ректора до 30 апреля.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, в JVLMA поступили жалобы на сексуальные домогательства преподавателей к студенткам. К настоящему времени один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а другой отстранен от работы.

Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с информацией о предполагаемых домогательствах преподавателей JVLMA к студенткам.

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