Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Сигулде у двух мужчин нашли 70 000 контрабандных сигарет

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

В марте этого года стражи порядка задержали двух лиц в связи с реализацией сигарет без акцизной марки Латвийской Республики. В ходе обысков было изъято 71 880 сигарет без акцизной марки Латвийской Республики и наличные в размере 7 270 евро, сообщает Госполиция.

В марте в рамках ранее начатого уголовного процесса стражи порядка, проводя специальные следственные действия в Сигулде, установили одного из причастных лиц, мужчину 1964 г.р., который доставлял сигареты без акцизной марки Латвийской Республики.

Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

Кроме того, в ходе следственных действий было установлено второе причастное лицо, мужчина 1962 года рождения.

22 апреля сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с сотрудниками 1-го отдела Бюро криминальной полиции Зиемельского управления Рижской региональной полиции в Сигулдском крае провели два санкционированных обыска и в общей сложности изъяли 71 880 сигарет без акцизной марки Латвийской Республики, а также наличные в размере 7 270 евро.

Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по части первой 221-й статьи Уголовного закона, а именно по факту незаконного изготовления (производства), хранения, перемещения или сбыта алкогольных напитков или табачных изделий, совершенного в значительном размере. За совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

К обоим лицам применена мера пресечения, не связанная со свободным лишением свободы. Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх