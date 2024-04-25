В Сигулде у двух мужчин нашли 70 000 контрабандных сигарет

В марте в рамках ранее начатого уголовного процесса стражи порядка, проводя специальные следственные действия в Сигулде, установили одного из причастных лиц, мужчину 1964 г.р., который доставлял сигареты без акцизной марки Латвийской Республики.

Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

Кроме того, в ходе следственных действий было установлено второе причастное лицо, мужчина 1962 года рождения.

22 апреля сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с сотрудниками 1-го отдела Бюро криминальной полиции Зиемельского управления Рижской региональной полиции в Сигулдском крае провели два санкционированных обыска и в общей сложности изъяли 71 880 сигарет без акцизной марки Латвийской Республики, а также наличные в размере 7 270 евро.

Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по части первой 221-й статьи Уголовного закона, а именно по факту незаконного изготовления (производства), хранения, перемещения или сбыта алкогольных напитков или табачных изделий, совершенного в значительном размере. За совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

Контрабандные сигареты Фото: Valsts policija.

К обоим лицам применена мера пресечения, не связанная со свободным лишением свободы. Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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