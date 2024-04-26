Собирают деньги для пострадавшего латвийского музыканта

Солист группы Riga Reggae Хоренс Сталбе недавно пережил ужасающие события. Ранним утром 13 апреля после дискотеки в Добеле на него на заправочной станции напали бандиты. Пока идет период восстановления, музыканту пришлось отложить работу.
Хоренс рассказал изданию Privātā Dzīve о травмах: "У меня сломаны нога и нос, пробит лоб, серьезное сотрясение мозга и вывих шейных позвонков".
Он также будет вынужден передвигаться на костылях как минимум в течение следующего месяца.
Его друг, кулинарный блогер Ройс Пуке, призывает помочь музыканту: "Мы никогда не знаем, в какой момент с нами может случиться что-то ужасное. То, что не только причиняет боль, но и лишает возможности жить полноценной жизнью: идти на работу, зарабатывать деньги и заниматься любимым делом. И в этот момент мы становимся зависимыми от наших близких. Нам остается только надеяться на поддержку наших близких".
Кулинарный блогер предложил людям сделать пожертвования Хоренсу, чтобы музыкант мог покупать лекарства и оплачивать счета во время выздоровления.
Напомним, Госполиция возбудила уголовное дело по факту избиения музыканта Хоренса Сталбе.
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