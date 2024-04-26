Собирают деньги для пострадавшего латвийского музыканта

Его друг, кулинарный блогер Ройс Пуке, призывает помочь музыканту: "Мы никогда не знаем, в какой момент с нами может случиться что-то ужасное. То, что не только причиняет боль, но и лишает возможности жить полноценной жизнью: идти на работу, зарабатывать деньги и заниматься любимым делом. И в этот момент мы становимся зависимыми от наших близких. Нам остается только надеяться на поддержку наших близких".