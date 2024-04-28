Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Брэде Питте.
Пугачеву опять оговаривают, а развод с Джоли повлиял на новый роман Питта?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Развод Брэда Питта тормозит его новый роман?
60-летний Брэд Питт живет вместе со своей девушкой, 34-летней Инес, с 2022 года, и инсайдеры утверждают, что актер отчаянно хочет навсегда разорвать все отношения со своей бывшей супругой, пишет NOVINILIVE.
"Брэд больше всего хочет, чтобы это закончилось. Если бы это полностью зависело от него, это было бы уже давно закрыто", - говорит инсайдер.
Источник пояснил, что Питт стремится быть свободным, чтобы он мог продолжать двигаться вперед в своей жизни, поскольку у него развиваются отношения с Инес, которая на этой неделе была представлена как звезда новой кампании весна/лето 2024 года дизайнера Филиппа Утера.
Инес - исполнительный директор Anita Ko Jewelry. С 2000 года Питт был женат на Дженнифер Энистон до их развода в 2005 году, когда он встретил Анджелину во время работы над фильмом "Мистер и миссис Смит". У бывших супругов шесть детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.
Аллу Пугачеву снова оговаривают?
В СМИ вновь появились негативные высказывания в адрес Аллы Пугачевой. По словам российского актера Бориса Галкина, у Примадонны якобы нет сострадания и понимания того, что происходит в мире.
"Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов - когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь", - цитирует его УНИАН.
Напомним, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Накануне юбилея Примадонна выпустила новую песню о любви "Я плачу". Как сообщает "Медуза", слова и музыку написал Леонид Агутин. "Неверно было менять значение сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь", - звучат слова в проникновенной песне. Как пишет "Медуза", песня была записана пять лет назад к 50-летию Агутина, однако из-за болезни Пугачева не смогла выступить.
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