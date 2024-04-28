Пугачеву опять оговаривают, а развод с Джоли повлиял на новый роман Питта?

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Развод Брэда Питта тормозит его новый роман?

60-летний Брэд Питт живет вместе со своей девушкой, 34-летней Инес, с 2022 года, и инсайдеры утверждают, что актер отчаянно хочет навсегда разорвать все отношения со своей бывшей супругой, пишет NOVINILIVE.

"Брэд больше всего хочет, чтобы это закончилось. Если бы это полностью зависело от него, это было бы уже давно закрыто", - говорит инсайдер.

Источник пояснил, что Питт стремится быть свободным, чтобы он мог продолжать двигаться вперед в своей жизни, поскольку у него развиваются отношения с Инес, которая на этой неделе была представлена как звезда новой кампании весна/лето 2024 года дизайнера Филиппа Утера.