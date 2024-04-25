Россия высылает двух латвийских дипломатов

По ее словам, МИД примет решение о дальнейших действиях в ответ на заявление России о высылке двух латвийских дипломатов. Эглите также подчеркнула, что традиционно имена высланных дипломатов не разглашаются.

Уже сообщалось, что 27 марта бывший глава МИД Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного дипломата посольства России персоной нон грата, или нежелательным лицом, в связи с чем дипломату нужно будет покинуть Латвию до конца дня 10 апреля

В среду, 27 марта, в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Олег Зыков, ему был заявлен категорический протест Латвии в связи с длительной неприемлемой и провокационной коммуникацией, осуществляемой посольством, противоречащей букве и духу Венской конвенции 1961 года о дипломатических связях, информирует МИД.

Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны МИД, продолжало некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию структур и учреждений латвийской государственной власти и разжигание ненависти в латвийском обществе.

Принимая во внимание вышеупомянутое, министр иностранных дел Латвии принял решение объявить одного дипломата персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля.

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