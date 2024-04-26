"Муж втихаря, по рекомендации мутного интернетного друга, полез на биржу и набрал кредитов. Когда я об этом узнала, долгов уже было на несколько десятков тысяч евро". "Мой брат играл в онлайн-казино на работе, в ночные смены. Жена даже не догадывалась. Все вскрылось, когда пришло письмо от судебного исполнителя о продаже квартиры..." Rus.Postimees разбирался, как избежать подобного сценария.
"Осталась одна с ребенком, без жилья и с долгами". Как спасти имущество от мужа-игромана или "инвестора"
Игромания и попытки "поиграть на бирже" разрушили жизнь не одного десятка семей в Эстонии. Чаще с чужими долгами и без имущества остаются женщины, которые даже не догадывались, сколько долгов на семью повесил муж или сожитель.
Наша собеседница Алина рассказала о том, что случилось с семьей ее брата, когда он стал играть. "Мой брат набирал быстрые кредиты в разных фирмах в течение двух лет, - рассказывает Алина. - Когда кредиты давать перестали, потому что он не мог их выплачивать, он стал просить в долг у родственников".
По словам девушки, у родни брат брал в долг довольно большие суммы и при этом просил не говорить другим родственникам. Так он в сумме набрал не один десяток тысяч - у кредитных фирм, у сестры, у отца, у теток.
Брат Алины жил с гражданской женой в квартире, которая была взята ими в ипотеку на двоих. Жена узнала о том, что у них огромные долги, только когда в почтовом ящике обнаружила уведомление от судебного исполнителя о принудительной продаже квартиры.
"Это была трехкомнатная квартира в новостройке. Ее продали с аукциона и жена брата осталась с кредитом на эту квартиру и с деньгами за свою половину квартиры, - рассказывает Алина. - Там уже поздно было судиться, он же все скрывал до последнего момента! Брат работал в ночные смены и играл в онлайн-казино на работе, поэтому жена не догадывалась".
Судиться на этом этапе было поздно, так как судебный исполнитель уже готовил квартиру для торгов. "В итоге трешка по оценочному акту стоила 220 тысяч, а за свою половину жена брата получила 40 тысяч, - говорит Алина. - И получается, что она осталась с полной суммой банковского кредита и без квартиры. Их общему ребенку еще не было пяти лет на тот момент".
Куда же делся должник, спросит читатель? "А у него все хорошо! Брат сразу, как съехал из их общей квартиры, отбыл за границу и ни с кем из семьи сейчас не общается, - говорит Алина. - Мы всей семьей стараемся помогать его жене растить ребенка".
Для жены должника эта история закончилась относительно благополучно. Она выкупила вторую половину своей квартиры у фирмы, приобретшей ее на аукционе. Затем продала квартиру целиком и смогла погасить ипотечный кредит банку. Однако сейчас она снимает жилье и в будущем взять жилищный кредит одной ей будет очень сложно.
Даже если взявший на себя обязательства прекратил отношения или покинул страну, его супруг или сожитель будет отвечать всем совместным имуществом.
Юрист Эльвира Тульвик
"Муж снова им верит!"
Вот еще один рассказ женщины из группы в сети Facebook. "В браке с мужем 20 лет, есть общий взрослый ребенок. Не бедствовали, есть квартира, машины, все приобретено в браке. Муж втихаря по рекомендации какого-то непонятного интернетного друга вступил на биржу и набрал кредитов. Когда я об этом узнала, кредитов уже было на несколько десятков тысяч евро".
Женщина пишет, что муж в какой-то момент осознал, что связался с мошенниками, поэтому обратился в фирму, которая якобы помогает возвращать деньги, но этой фирме ушло еще около 10 тысяч евро и никто ничего не вернул: "Все хотят вложений", - пишет женщина.
Ее муж снова вернулся на биржу и верит инвестиционным мошенникам. "Слушать вообще никого не хочет, а они сейчас за "вывод денег" требуют то две, то три тысячи и так по кругу. Денег уже неоткуда взять", - рассказывает жена доверчивого "инвестора". По ее словам про развод и раздел имущества она знает, но добровольно муж на это не идет, а суд займет много времени, и долги обрастают процентами.
Советами о том, что важно учесть и что можно предпринять, чтобы избежать такого болезненного удара от близкого человека, с нами поделились юрист Эльвира Тульвик и присяжный адвокат бюро TGS BALTIC Виталий Шипилов.
"Общим знаменателем этих двух ситуаций является даже не брак или сожительство, а общая собственность, - объясняет Эльвира Тульвик. - Она может возникнуть при заключении брака, но совместное имущество могут иметь и пары, которые брак не регистрировали, например, если они купили дом вместе".
Возможно возникновение совместного имущества в результате совместного проживания, особенно если у пары нет соглашения о разделе имущества. Совместная собственность означает, что независимо от того, знала ли одна сторона об обязательствах, взятых на себя другой стороной, согласилась ли с такими обязательствами, требования кредиторов будут удовлетворены за счет совместного имущества.
Даже если человек, который взял на себя обязательства, сам прекратил отношения или покинул страну, его супруг или сожитель будет отвечать совместным имуществом. При совместном проживании сложно защититься от претензий на совместное имущество, но наибольшая польза может быть от нотариально заверенного соглашения о разделе имущества.
"Такое соглашение нужно заключить до возникновения долгов. Также следует позаботиться о том, чтобы в будущем новые обязательства не принимать совместно, - объясняет юрист. - Например, если супруги или сожители купят дом совместно, то даже при наличии соглашения о разделе имущества может случиться, что в будущем иск против одного из супругов удовлетворят за счет имущества другого супруга".
По словам Эльвиры Тульвик, если уже случилось так, что кредитор требует погашения долга за счет совместного имущества, то лучшим решением будет начать переговоры с кредитором и попытаться найти компромисс.
"Обещание выплатить меньшую сумму долга, но быстро и без судебных разбирательств - одна из возможных позиций должника в таких переговорах. Кроме того, можно подумать о подаче иска против партнера, который создал долг. Это может быть вам выгодно в долгосрочной перспективе", - советует юрист.
По словам Тульвик, чем надеяться на лучшее от отношений, правильнее будет обеспечить раздел имущества до того, как партнер сможет брать на себя обязательства.
Декларация или иск о разделе имущества
Присяжный адвокат Виталий Шипилов советует попавшим в такую ситуацию супругам бежать делить имущество.
Если муж ни в какую не соглашается прекратить "инвестировать", берет кредиты или играет, то самый быстрый способ уменьшить объем совместного долга - расторгнуть брак.
Также можно подать иск о прекращении совместного имущества. На уже созданные долги это не повлияет, но супруг или сожитель должника хотя бы не будет отвечать за будущие долги. В случае с игроманами это важно.
С иском о расторжении брака всё будет проще, тут можно обойтись и без юриста - типовые бланки есть в интернете. "Самый быстрый способ прекратить совместное имущество - это получить развод", - советует адвокат.
"Его можно решить быстрее, если выделить в отдельный вопрос, то есть не делить имущество, опеку над детьми и так далее, а только прекратить брак", - объяснил адвокат. Остальные связанные с браком вопросы можно решать спокойно после его расторжения.
В этом случае обязательства, которые будут возникать у супруга после расторжения брака, не будут обеспечены совместным имуществом и жена за них точно не будет отвечать.
Если и это слишком долго и затратно в конкретной ситуации, то можно просто оформить письменную декларацию. Нужно написать супругу, что жена никак не участвует в его сделках, что они не в интересах семьи и что с ней не советовалась. В случае судебного спора это тоже пригодится.
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