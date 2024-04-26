"Осталась одна с ребенком, без жилья и с долгами". Как спасти имущество от мужа-игромана или "инвестора"

"Обещание выплатить меньшую сумму долга, но быстро и без судебных разбирательств - одна из возможных позиций должника в таких переговорах. Кроме того, можно подумать о подаче иска против партнера, который создал долг. Это может быть вам выгодно в долгосрочной перспективе", - советует юрист.

По словам Тульвик, чем надеяться на лучшее от отношений, правильнее будет обеспечить раздел имущества до того, как партнер сможет брать на себя обязательства.

Декларация или иск о разделе имущества

Присяжный адвокат Виталий Шипилов советует попавшим в такую ситуацию супругам бежать делить имущество.

Если муж ни в какую не соглашается прекратить "инвестировать", берет кредиты или играет, то самый быстрый способ уменьшить объем совместного долга - расторгнуть брак.

Также можно подать иск о прекращении совместного имущества. На уже созданные долги это не повлияет, но супруг или сожитель должника хотя бы не будет отвечать за будущие долги. В случае с игроманами это важно.

С иском о расторжении брака всё будет проще, тут можно обойтись и без юриста - типовые бланки есть в интернете. "Самый быстрый способ прекратить совместное имущество - это получить развод", - советует адвокат.

"Его можно решить быстрее, если выделить в отдельный вопрос, то есть не делить имущество, опеку над детьми и так далее, а только прекратить брак", - объяснил адвокат. Остальные связанные с браком вопросы можно решать спокойно после его расторжения.

В этом случае обязательства, которые будут возникать у супруга после расторжения брака, не будут обеспечены совместным имуществом и жена за них точно не будет отвечать.

Если и это слишком долго и затратно в конкретной ситуации, то можно просто оформить письменную декларацию. Нужно написать супругу, что жена никак не участвует в его сделках, что они не в интересах семьи и что с ней не советовалась. В случае судебного спора это тоже пригодится.