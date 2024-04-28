Владелец свингер-клуба Bunker и организатор секс-вечеринок: Мы как врачи!

Роландс уже четвертый год является владельцем гей-фетиш- и свингер-клуба Bunker Cruising Bar. Недавно свое семилетие отметил и другой управляемый им ЛГБТ+ клуб TOP. "Люди приходят - значит им это нравится. Мы как врачи - предлагаем терапию", - говорит Роландс о аудитории своих клубов, численность которой однажды на свингерской вечеринке достигала 100 человек и им приходилось стоять в очереди. Мы пригласили владельца секс-клуба на интервью, чтобы узнать, что же на самом деле происходит на секс-оргиях в центре Риги, куда каждую субботу ездит не только какая-нибудь парочка из Лиепаи, но и подъезжает элитный "роллс-ройс" с закомплексованными миллионерами.

Роландс - высокий, стройный мужчина. Возраст? Очень сложно определить. Ухоженный. Мне нравится его двубортное пальто на пуговицах. Хороший парфюм - надеюсь, французский, потому что в разговорах он часто упоминает Париж и французскую культуру. "Моя бабушка жила во Франции - я там часто бывал", - объясняет он, после моего удивления, когда вдруг посреди разговора он заговорил что-то прекрасном французском языке. У него в руках розовый брют, который он мне принес в подарок - с манерами. Рукопожатие - довольно нежное. Взгляд - теплый.

- Наш разговор ты начал с высказывания "мы как врачи" - можешь ли вы мне разжевать эту мысль? [ред.: "мы" - имеется в виду коллектив Bunker]