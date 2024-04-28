Владелец свингер-клуба Bunker и организатор секс-вечеринок: Мы как врачи!

Роландс уже четвертый год является владельцем гей-фетиш- и свингер-клуба Bunker Cruising Bar. Недавно свое семилетие отметил и другой управляемый им ЛГБТ+ клуб TOP. "Люди приходят - значит им это нравится. Мы как врачи - предлагаем терапию", - говорит Роландс о аудитории своих клубов, численность которой однажды на свингерской вечеринке достигала 100 человек и им приходилось стоять в очереди. Мы пригласили владельца секс-клуба на интервью, чтобы узнать, что же на самом деле происходит на секс-оргиях в центре Риги, куда каждую субботу ездит не только какая-нибудь парочка из Лиепаи, но и подъезжает элитный "роллс-ройс" с закомплексованными миллионерами.
Роландс - высокий, стройный мужчина. Возраст? Очень сложно определить. Ухоженный. Мне нравится его двубортное пальто на пуговицах. Хороший парфюм - надеюсь, французский, потому что в разговорах он часто упоминает Париж и французскую культуру. "Моя бабушка жила во Франции - я там часто бывал", - объясняет он, после моего удивления, когда вдруг посреди разговора он заговорил что-то прекрасном французском языке. У него в руках розовый брют, который он мне принес в подарок - с манерами. Рукопожатие - довольно нежное. Взгляд - теплый.
- Наш разговор ты начал с высказывания "мы как врачи" - можешь ли вы мне разжевать эту мысль? [ред.: "мы" - имеется в виду коллектив Bunker]
- Да, мы как врачи, которые дарят людям терапию удовольствия посредством их фантазий. Понятно, что это забавно звучит - какое отношение секс-клуб имеет к терапии? Прежде всего я вижу, какие люди к нам приходят - красивые, ухоженные, образованные, думаю, большая часть с хорошим статусом в жизни. Поэтому могу сделать вывод, что людям нужно это место, потому что они особенно готовятся, когда приходят сюда. Женщины красиво накрашены, мужчины почти как Чиппендейлы. Если бы для них это не было нужно и важно, зачем вообще стараться? Вот почему я говорю, что это место похоже на терапию, в которой люди явно нуждаются.