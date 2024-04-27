В субботу будут недоступны инструменты eParaksts

Переход на новую технологическую платформу осуществляется исходя из возросших вызовов безопасности, а также для обеспечения соответствия требованиям международной нормы ЕС об услугах электронной идентификации и доверия для электронных транзакций eIDAS и дальнейшего развития и совершенствования спектра услуг eParksts.

Технологическую миграцию предполагается начать сегодня ночью, и она продлится примерно сутки. Во время технологической миграции в течение нескольких часов услуги eParksts будут недоступны, а затем будут постепенно обновляться.

После возобновления действия eParksts все пользователи системы должны будут создать новый пароль.

Во время технологической миграции невозможно будет подтвердить электронную идентичность и сделки в интернет-банках, госучреждениях и у поставщиков услуг, подписать документы картами eParksts mobile, eID и eParksts на портале eParaksts.lv, не будет доступен портал eParaksts.lv, а также не будут работать мобильные приложения eParksts mobile и eParkstsLV.

При этом во время перерывов можно будет подписать документы в программе eParakstītājs 3.0 с помощи eID-карты.

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