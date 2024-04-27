В пятницу, 26 апреля, немного простуженная премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook. В апрельском эфире она рассказала о том, что нужно беречь эстонский язык, готовы ли НАТО к нападению со стороны России и будут ли отправлять эстонских солдат воевать в Украину, сообщает Rus.Postimees.
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"Если мы будем говорить с русскоязычными на эстонском, они его выучат!" Премьер ответила на вопросы жителей Эстонии
Зрителей эфира больше всего беспокоила безопасность Эстонии. Когда Украина нанесет решающий удар по России? Закончится ли война в этом году? Какие у Эстонии отношения с НАТО? Эти и многие другие вопросы задавались в прямом эфире в социальных сетях.
"2024 год был трудным как для Украины, так и для всего мира, но, на мой взгляд, перспективы на 2025 год уже лучше. Все хотят окончания войны, но она должна завершиться поражением России, иначе под угрозой окажется европейская и мировая система безопасности", - сказала Каллас.