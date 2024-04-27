"Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", - сообщил в Telegram-канале министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украинская энергетическая компания DTEK сообщила, что в результате атак были повреждены четыре тепловые электростанции (ТЭЦ), также пострадали люди.

В DTEK заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия обстреляла ТЭС компании не менее 170 раз.

Российские войска атаковали Украину ночью стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и ракетами "Кинжал". Около 4:00 часов утра тревога была объявлена ​​в большинстве регионов Украины.

Во время обстрела в Харькове ракета едва не попала в больницу, где находились более тысячи человек.

"К счастью, ракеты упали на землю, а не на здания медицинского центра - иначе трудно представить количество погибших и раненых. Есть один легкораненый", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывная волна выбила окна, повредила крышу, линии электропередачи, водопроводы и другие инженерные коммуникации.

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