В ночь на субботу, 27 апреля, Россия обстреляла энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, повредив оборудование, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", - сообщил в Telegram-канале министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Украинская энергетическая компания DTEK сообщила, что в результате атак были повреждены четыре тепловые электростанции (ТЭЦ), также пострадали люди.
В DTEK заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия обстреляла ТЭС компании не менее 170 раз.
Российские войска атаковали Украину ночью стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и ракетами "Кинжал". Около 4:00 часов утра тревога была объявлена в большинстве регионов Украины.
Во время обстрела в Харькове ракета едва не попала в больницу, где находились более тысячи человек.
"К счастью, ракеты упали на землю, а не на здания медицинского центра - иначе трудно представить количество погибших и раненых. Есть один легкораненый", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывная волна выбила окна, повредила крышу, линии электропередачи, водопроводы и другие инженерные коммуникации.
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