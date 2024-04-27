В субботу, 27 апреля, на Кипсале прошла выставка "Детский мир 2024", в рамках которой проходили и забавные соревнования. В скорости и ловкости состязались несколько милых малышей, которых объединяет неумение ходить. Мы сняли фотографии, которые подарят улыбку и поднимут настроение в выходные!

Мы привыкли, что занимаются спортом только большие, но и те, кто еще только мечтают о беге и сидят в коляске, любят двигаться - поэтому сегодня были побиты новые рекорды ползания. Малышам, ползая, пришлось преодолеть 10-метровую дистанцию.

За титул "Самый быстрый ползун" боролись несколько малышей, которых, крича и визжа, поддерживали их родители. Кстати, в этом году награда была и у самого энергичного вдохновителя, который наилучшим образом поддержал и ободрил своего маленького "ползунчика"!