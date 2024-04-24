NEPLP предлагает отказаться от радиорекламы и радиопередач на русском языке

Аболиньш пояснил, что каждая радиостанция должна получать новую лицензию каждые восемь лет. Поскольку каждая из них получает ее в свое время, то и продление происходит в разное время. Таким образом, переход на большее количество латышских программ будет постепенным. Аболиньш подчеркнул, что предложение о языке не распространяется на песни, звучащие на радио.

"Суть нашего предложения в том, что оно не революционное, а эволюционное. Постепенный переход в течение восьми лет не вызовет культурного шока, и такой подход более адекватен, чем резать в один день", - сказал Аболиньш.

В то же время глава NEPLP подчеркнул, что это предложения наблюдательного органа за СМИ, а не требование. Решение остается за политиками.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации телерадиовещания Ингемар Вектерис призвал парламентариев быть осторожными с любыми реформами, связанными с рекламой, поскольку латвийские медиагруппы вкладывают значительную часть своих рекламных доходов в контент на латышском языке. Таким образом, существует риск, что рекламные деньги "уйдут" в социальные сети.

Председатель подкомиссии Атис Швинка призвал NEPLP сначала провести дискуссии в отрасли, чтобы найти общий знаменатель и иметь возможность вынести вопрос на рассмотрение Сейма. Аболиньш ответил, что NEPLP может это сделать, но орган по надзору за СМИ не готов согласиться на дискуссии, которые длятся год или полтора. "Если отрасль не может найти общий знаменатель, то это политическое решение", - считает Аболиньш.

Представители Министерства культуры, в свою очередь, заявили, что предложения NEPLP следует рассматривать в контексте основных принципов медиаполитики, по которым план действий будет подготовлен в конце сентября.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!