NEPLP предлагает отказаться от радиорекламы и радиопередач на русском языке

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) планирует в ближайшее время подать в Сейм предложения, касающиеся распределения прав на радиовещание и использования языков в радиорекламе, сообщил в среду, 24 апреля, председатель NEPLP Ивар Аболиньш членам подкомиссии по политике СМИ комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
24 апреля представители NEPLP представили депутатам данные о привычках населения в области медиапотребления, в том числе отдельно о меньшинствах и молодежи.
NEPLP пришел к выводу, что привычки латышей и нацменьшинств в области медиапотребления различаются, но не так значительно, как часто предполагается. Например, темы, интересующие латышей и меньшинства, не сильно отличаются.
Что касается языка, то меньшинства предпочитают потреблять контент на русском языке, но также потребляют развлекательный контент на латышском языке.
Что касается доверия, то меньшинства меньше доверяют централизованным СМИ и больше доверяют местной или региональной информации.
В то же время NEPLP видит и очень тревожную тенденцию - растущий спрос на русскоязычный контент среди молодежи меньшинств. За последний год интерес к потреблению латвийских СМИ на русском языке среди молодежи этнических меньшинств вырос с 58% в 2022 году до 65% в прошлом году.
Для развития латышскоязычных СМИ NEPLP намерен выдвинуть два предложения:
разрешить размещение рекламы в латвийских электронных СМИ только на латышском языке и выдавать новые лицензии на радиовещание только для вещания на латышском языке.
Аболиньш пояснил, что каждая радиостанция должна получать новую лицензию каждые восемь лет. Поскольку каждая из них получает ее в свое время, то и продление происходит в разное время. Таким образом, переход на большее количество латышских программ будет постепенным. Аболиньш подчеркнул, что предложение о языке не распространяется на песни, звучащие на радио.
"Суть нашего предложения в том, что оно не революционное, а эволюционное. Постепенный переход в течение восьми лет не вызовет культурного шока, и такой подход более адекватен, чем резать в один день", - сказал Аболиньш.
В то же время глава NEPLP подчеркнул, что это предложения наблюдательного органа за СМИ, а не требование. Решение остается за политиками.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации телерадиовещания Ингемар Вектерис призвал парламентариев быть осторожными с любыми реформами, связанными с рекламой, поскольку латвийские медиагруппы вкладывают значительную часть своих рекламных доходов в контент на латышском языке. Таким образом, существует риск, что рекламные деньги "уйдут" в социальные сети.
Председатель подкомиссии Атис Швинка призвал NEPLP сначала провести дискуссии в отрасли, чтобы найти общий знаменатель и иметь возможность вынести вопрос на рассмотрение Сейма. Аболиньш ответил, что NEPLP может это сделать, но орган по надзору за СМИ не готов согласиться на дискуссии, которые длятся год или полтора. "Если отрасль не может найти общий знаменатель, то это политическое решение", - считает Аболиньш.
Представители Министерства культуры, в свою очередь, заявили, что предложения NEPLP следует рассматривать в контексте основных принципов медиаполитики, по которым план действий будет подготовлен в конце сентября.
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