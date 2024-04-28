Видео Большая толока на территории ресторана Sēnīte: как выглядит легендарное здание сегодня?

Это историческое и легендарное место уже много лет не принимает гостей, но есть надежда, что вскоре это изменится.

В день Большой толоки новому владельцу участка Роланду Зуевичу помогают родственники, соседи и волонтеры. Был даже объявлен конкурс на проведение уборки, и в кратчайшие сроки было получено максимальное количество заявок

"Я не вижу возможности для поражения. Конечно, нам придется сражаться. Здесь нелегко. Предстоит проделать большую работу. Латвиец сделает это!" сказал Роланд.

Хозяин очень благодарен людям за отзывчивость. Во время благоустройства территории волонтеров также водят на экскурсию по Sēnīte. От легендарной стойки до купольного зала - аура истории ощущается на каждом углу.

"Мы очень хотим, чтобы двери обновленного ресторана были открыты для общества к 60-летию со дня рождения ресторана 5 декабря 2027 года. Конечно, план - это одно дело, особенно в сфере строительства и реновации, но очень надеемся, что у нас это и получится, поскольку мы чувствуем очень большой интерес и поддержку со стороны общества, а также отдельных предприятий", - рассказал член правления Latvian Catering Company Роланд Зуевич.

5 декабря 1967 года был открыт комплекс общественного питания, спроектированный архитектором Линардом Скуей и инженером Андрисом Бите, со зданием ресторана своеобразной формы, или "грибком", который стал самым ярким примером модернизма в тогдашней Латвии. В 2016 году объект был включен в список охраняемых государственных памятников культуры, поэтому восстановление происходит по согласованию с Управлением национального культурного наследия.

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