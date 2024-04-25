Фото Начато восстановление легендарного ресторана Sēnīte

С момента покупки ресторана осенью 2023 года предприятие уже выполнило работы первого этапа - определило техническое состояние зданий, частично предотвратив его ухудшение. Были проверены и отремонтированы инженерные коммуникации, отремонтирована электросистема, ведется благоустройство территории. Все, что в ходе осмотра было признано находящимся в хорошем состоянии, было сохранено.

Еще оставшиеся работы на первом этапе - консервация купола - будут проводиться, как только для этого установятся благоприятные погодные условия.

На втором этапе предусмотрено восстановление хозяйственных помещений - кухни, цехов и офиса, - которое планируется завершить до конца 2024 года, используя эти помещения для производственных нужд предприятия. На третьем этапе состоится обновление доступных для посетителей помещений - ресторана и пивного зала, запланированное на 2025 год. Общая сумма инвестиций еще будет уточняться со временем.