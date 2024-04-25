Фото Начато восстановление легендарного ресторана Sēnīte

Предприятие Latvian Сatering Company постепенно приступило к восстановлению государственного памятника культуры - исторического ресторана Sēnīte - и уборке территории, которая пройдет в несколько этапов, сообщил TVNET представитель предприятия Роланд Зуевич.
С момента покупки ресторана осенью 2023 года предприятие уже выполнило работы первого этапа - определило техническое состояние зданий, частично предотвратив его ухудшение. Были проверены и отремонтированы инженерные коммуникации, отремонтирована электросистема, ведется благоустройство территории. Все, что в ходе осмотра было признано находящимся в хорошем состоянии, было сохранено.
Еще оставшиеся работы на первом этапе - консервация купола - будут проводиться, как только для этого установятся благоприятные погодные условия.
На втором этапе предусмотрено восстановление хозяйственных помещений - кухни, цехов и офиса, - которое планируется завершить до конца 2024 года, используя эти помещения для производственных нужд предприятия. На третьем этапе состоится обновление доступных для посетителей помещений - ресторана и пивного зала, запланированное на 2025 год. Общая сумма инвестиций еще будет уточняться со временем.
"Мы очень хотим, чтобы двери обновленного ресторана были открыты для общества к 60-летию со дня рождения ресторана 5 декабря 2027 года. Конечно, план - это одно дело, особенно в сфере строительства и реновации, но очень надеемся, что у нас это и получится, поскольку мы чувствуем очень большой интерес и поддержку со стороны общества, а также отдельных предприятий", - рассказал член правления Latvian Catering Company Роланд Зуевич.
Заботу о возрождении легендарного ресторана подтверждает и желание людей приобщиться к уборке территории ресторана на Большом субботнике 27 апреля - за короткое время было получено максимальное количество заявок, и подача заявок уже завершилась.
Чтобы найти финансирование на проведение необходимых работ, предприятие планирует использовать различные финансовые источники, в том числе кредитные учреждения, планируется и привлечение финансирования ЕС, а также средств для сохранения культурно-исторического наследия. У предприятия сложилось хорошее сотрудничество с самоуправлением Сигулдского края и Управлением национального культурного наследия. Чтобы работы шли быстрее, предприятие будет радо любой поддержке.
Шаг за шагом проводя обновление исторического ресторана, этим летом предприятие планирует провести и ряд публичных мероприятий, о которых желающие будут проинформированы отдельно.
5 декабря 1967 года был открыт комплекс общественного питания, спроектированный архитектором Линардом Скуей и инженером Андрисом Бите, со зданием ресторана своеобразной формы, или "грибком", который стал самым ярким примером модернизма в тогдашней Латвии. В 2016 году объект был включен в список охраняемых государственных памятников культуры, поэтому восстановление происходит по согласованию с Управлением национального культурного наследия.
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