Российская армия нанесла удар по гостинице в Николаеве

По информации ВСУ, российская армия запустила четыре беспилотника с территории оккупированного Крыма и еще пять беспилотников с оккупированных территорий Херсонской области.

Из Белгородской области была выпущена одна управляемая зенитная ракета С-300.

Подразделения ПВО Украины сбили четыре беспилотника в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Еще один беспилотник неизвестного типа уничтожен в Николаевской области.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате ночной атаки российского беспилотника загорелось здание гостиницы в Николаеве.

Также пострадали еще одна близлежащая гостиница, автомобили и объект инфраструктуры производства тепловой энергии. Потерь среди мирного населения нет.

Чиновник опубликовал кадры последствий удара по Николаеву. "Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, нашу экономику", - уверен Ким.

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