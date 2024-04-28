У рижанки в квартире больше 10 лет нет холодной воды, в RNP объяснили ситуацию

"Давление воды в доме достаточное. Следующий вопрос - это внутренние сети, за которые должен решать управляющий домом и, к сожалению, сами владельцы квартир", - пояснили в Rīgas ūdens.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks рассказала, что сообщения от жильцов о проблемах с напором воды поступают уже несколько лет. В компании утверждают, что специалисты "сделали все, что могли", чтобы это исправить.

"Фильтры меняли, стояки ремонтировали, но история такова, что при таких небольших работах это не долгосрочное решение", - сказали в RNP.

Здание построено в конце 70-х годов, а стальные стояки, по словам управляющей компании, отслужили свой срок и требуют замены. Решение должно принять как минимум половина жильцов дома, но это сложно, потому что

для одного важнее дверь в подвал, для другого крыша, для третьего вода. Всего в доме 135 квартир.

Предварительная смета на ремонт составляет 70 000 евро. В RNP пояснили, что замена стояков не входит в обычный план содержания дома, так как это капитальный ремонт.

Председатель правления Латвийской ассоциации домоуправов Эрвин Страупе заявил, что подача холодной воды является "обязательной услугой". Однако проблемы с водой в доме на улице Бривибас нельзя рассматривать как чрезвычайную ситуацию.

"Это плановый ремонт, который управляющий должен спланировать в ежегодных ремонтных работах и ​​обратиться к жильцам, пригласив их прийти либо на встречу, либо проведя опрос. Часто мы понимаем, что жильцы ленивы или бояться брать на себя какие-либо обязательства", - сказал Страупе.

"По сути, это работа управляющего. Он должен подойти к каждому из жильцов индивидуально и постараться убедить их в необходимости такого решения", - добавил Страупе.

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