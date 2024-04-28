У рижанки в квартире больше 10 лет нет холодной воды, в RNP объяснили ситуацию

Одна из основных потребностей человека – вода. Без нее человек не сможет прожить в своем доме более трех-четырех дней. В программу Латвийского телевидения (LTV) 4.studija пришло письмо от Ирены из Риги, у которой в квартире есть вода, но в ванной комнате она только горячая вода, сообщает портал Lsm.lv.
Управляющий зданием - Rīgas namu pārvaldnieks указал, что в доме, построенном в 70-х годах, следует менять стояки воды, но решение о проведении работ должно принимать не менее половины жильцов дома.
Ирена, живущая в Риге, на улице Бривибас, уже более десяти лет борется за то, чтобы в ее доме из крана текла не только горячая, но и холодная вода.
Проблемы с холодным водоснабжением начались еще в 2013 году. Ирена рассказала, что потом какое-то время была вода, но с 2018-2019 годов в ванной вообще нет холодной воды и туалет тоже не работает.
Управляющим зданием является компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В компании рассказали, что такая ситуация может возникнуть из-за износа стояков водопровода. Rīgas namu pārvaldnieks также направлял в квартиру мастеров, которые время от времени решали ситуацию. Правда, на очень короткое время.
Ирена также написала в компанию Rīgas ūdens, чтобы убедиться, что трубы, подающие воду в дом, имеют необходимое давление.
В компании Rīgas ūdens ответили, что заявление с просьбой проверить давление воды компания получила еще в 2019 году. В это время давление воды даже превысило необходимый уровень.
"Давление воды в доме достаточное. Следующий вопрос - это внутренние сети, за которые должен решать управляющий домом и, к сожалению, сами владельцы квартир", - пояснили в Rīgas ūdens.
Представитель Rīgas namu pārvaldnieks рассказала, что сообщения от жильцов о проблемах с напором воды поступают уже несколько лет. В компании утверждают, что специалисты "сделали все, что могли", чтобы это исправить.
"Фильтры меняли, стояки ремонтировали, но история такова, что при таких небольших работах это не долгосрочное решение", - сказали в RNP.
Здание построено в конце 70-х годов, а стальные стояки, по словам управляющей компании, отслужили свой срок и требуют замены. Решение должно принять как минимум половина жильцов дома, но это сложно, потому что
для одного важнее дверь в подвал, для другого крыша, для третьего вода. Всего в доме 135 квартир.
Предварительная смета на ремонт составляет 70 000 евро. В RNP пояснили, что замена стояков не входит в обычный план содержания дома, так как это капитальный ремонт.
Председатель правления Латвийской ассоциации домоуправов Эрвин Страупе заявил, что подача холодной воды является "обязательной услугой". Однако проблемы с водой в доме на улице Бривибас нельзя рассматривать как чрезвычайную ситуацию.
"Это плановый ремонт, который управляющий должен спланировать в ежегодных ремонтных работах и обратиться к жильцам, пригласив их прийти либо на встречу, либо проведя опрос. Часто мы понимаем, что жильцы ленивы или бояться брать на себя какие-либо обязательства", - сказал Страупе.
"По сути, это работа управляющего. Он должен подойти к каждому из жильцов индивидуально и постараться убедить их в необходимости такого решения", - добавил Страупе.
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