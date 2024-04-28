Великобритания: потери российский войск в Украине составили около 450 тысяч человек

Журнал UK Defense Journal сообщает, что такие оценки дал член кабинета по делам вооруженных сил Лео Докерти.

Он также заявил, что еще десятки тысяч российских солдат дезертировали.

Лео Докерти уточнил, что размер потерь военных, которые служили в частных компаниях, неизвестен.

"По нашим оценкам, около 450 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, а десятки тысяч уже дезертировали с начала конфликта. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно", - сказал Докерти.

Министр сообщил, что, по имеющейся информации, украинская армия уничтожила более 10 тысяч российской бронетехники, в том числе около 3 тысяч тяжелых танков.

Было сбито не менее 109 самолетов, 136 вертолетов и 346 беспилотников. Также было потоплено 23 корабля различных типов и уничтожено более 1500 артиллерийских орудий.

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