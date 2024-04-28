Илон Маск неожиданно прилетел в Китай

В воскресенье, 28 апреля, миллиардер Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин на частном самолете. Сообщается, что Маск, который среди прочих возглавляет американскую компанию по производству электромобилей Tesla, встретится с Реном Хунбинем, президентом Китайского совета по содействию международной торговле.
Визит Маска совпадает с Пекинским автосалоном, но пока неясно, примет ли он участие в нем.
Китай остается вторым по величине рынком для электромобилей Tesla, в Китае также расположены крупнейшие производственные мощности компании. Крупнейший завод Tesla находится в Шанхае.
В настоящее время Tesla испытывает трудности, вызванные с сужением рынка электромобилей и жесткой конкуренцией с дешевыми электромобилями китайского производства, качество которых за последние годы значительно улучшилось.
В апреле Tesla объявила, что сокращает количество сотрудников компании более чем на 10% по всему миру.
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