В России арестованы еще двое журналистов. Их обвиняют в работе с командой Алексея Навального

Мурманский и московский суды отправили под арест видеооператора Сергея Карелина и журналиста-фрилансера Константина Габова. Обоих обвиняют в участии в «экстремистском сообществе» за сотрудничество с ФБК.

Журналисты, по версии следствия, занимались подготовкой фото- и видеоматериалов для YouTube-канала «Навальный Live».

Габова отправили в СИЗО до 27 июня, на какой срок арестовали Карелина, неизвестно.

С момента объявления Фонда экстремистским в июне 2021 года многим последователям и соратникам Навального пришлось покинуть страну, спасаясь от тюрьмы.

Многие из тех, кто остался, оказались за решеткой.

В конце марта суд в Москве отправил в СИЗО фотографа и журналистку издания SotaVision (в реестре «иноагентов») Антонину Фаворскую. Ее также обвинили в подготовке видеороликов для публикации на ресурсах ФБК.

Карелин ранее сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle. Габов в прошлом сотрудничал с агентством Reuters, а также с белорусским изданием Белсат.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина», — заявили в агентстве.

Российские власти в последние месяцы еще больше усилили давление на независимые и иностранные СМИ.

Накануне суд в Хабаровске отправил под домашний арест новостного редактора Forbes Сергея Мингазова по делу о «фейках» о российских армии.

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