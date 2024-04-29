Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: палки в колеса от деструктивного Марса и ретро-Плутона

Начинается очередная неделя, которая будет весьма необычной. Стык апреля и мая для большинства представителей зодиакального круга окажется насыщенным событиями временем, предупреждают астрологи DailyHoro.
На этой неделе будет сильным и созидательным Меркурий, который отлично помогает с информационными потоками и работой, поездками. Также положительно влиять будет Венера в Тельце, благодаря которой все желающие укрепить свое здоровье смогут это сделать с наибольшей эффективностью.
Из главных минусов - деструктивный Марс в Тельце и ретро-Плутон. Эти две планеты будут ставить нам палки в колеса,
но при должном уровне осторожности в общении с людьми и в работе риски можно свести к минимуму.
Овен
Овнам, возможно, удастся предугадать свое ближайшее будущее, почувствовать приближение чего-то очень хорошего или, наоборот, опасного. Шестое чувство не будет обманывать людей данного знака, но полагаться на него слишком часто не стоит. Астрологи не советуют пускать рабочие дела и любовные отношения на самотек. Пришла пора ответственно взять все в свои руки.
Телец
Сейчас энергия звезд очень благоприятна для Тельцов и максимально позитивна по отношению к ним. Не исключено, что звезды захотят преподать людям данного знака некий важный жизненный урок. Это не точно, но есть вероятность появления непредвиденных проблем, которые в конечном итоге превратятся во что-то очень приятное. Пятница и суббота станут лучшими днями для работы.
Близнецы
Вероятно, что Близнецам придется больше работать на этой неделе, но представителям данного знака не стоит бояться этого, ведь энергии будет предостаточно благодаря Венере и Меркурию. Переутомление Близнецам не грозит, но лучше заняться самыми важными задачами, чтобы выполнить их как можно скорее. Это хорошее время для долгосрочного планирования, встреч с новыми людьми, свиданий и флирта.
Рак
Ракам грядущий период с 29 апреля по 5 мая покажет, кто есть кто. Истинные друзья проявят свою сущность, как и истинные предатели и притворщики. Возможно, придется задействовать все свои внутренние и внешние ресурсы, чтобы не потерять возможность сделать свою жизнь лучше, но это будут весьма продуктивные дни. Планеты временно в неплохом положении для Раков, так что этим нужно воспользоваться.
Лев
В любви Львы смогут продвинуться значительно дальше, чем в делах и работе: например, представители этого знака смогут понять, подходит ли им тот или иной человек. Не нужно ждать у моря погоды - лучше брать ситуацию в свои руки, потому что сейчас только так можно будет стать счастливее. Всем, кто уже в отношениях, важно провести как можно больше свободного времени вместе со второй половинкой.
Дева
На работе, дома и в общении с друзьями Девам необходимо будет учитывать мнение других людей, причем во всем. Сейчас стоит прислушиваться к более мудрым, умным и опытным людям. Также очень важно укреплять здоровье, потому что Венера даст возможность стать сильнее физически и психологически. Это будет неделя сражений, войн, но не с окружающим миром, а с самими собой. Лень может стоить Девам очень дорого.
Весы
Весам астрологи рекомендуют посвятить побольше времени себе любимым. Все будет в полном порядке. Флиртовать можно, равно как и заводить новые отношения. Человек, с которым Весы в новых отношениях уже сейчас, раскроет себя и покажет все свои важные стороны души и характера. Не нужно переживать по мелочам и нервничать. Сейчас необходимо работать, учиться, выбираться в люди и не сидеть на месте.
Скорпион
Скорпионам придется выйти за пределы собственной зоны комфорта на этой неделе. Дело в том, что почти все дни недели станут для них невероятно продуктивными. Это будет одна из лучших недель за последние пару месяцев. Есть возможность делать все, что душе угодно. Лучше не спешить, ведь все получится сделать без особых проблем. Главное - не бояться одиночества, побольше общаться с близкими и прощать им все ошибки.
Стрелец
Стрельцам нужно постараться на этой неделе сделать все свои самые важные дела, поскольку продуктивность этих людей вырастет многократно. В делах амурных и в делах финансовых Стрельцов ждет огромный успех, но только при правильной расстановке приоритетов. На этой неделе можно смело тратить деньги на обустройство своего жилища. Ревность и жадность - два самых опасных чувства в период с 29 апреля по 5 мая.
Козерог
Козерогам, несмотря на благоприятное положение планет, важно соблюдать осторожность во всем, что прямо или косвенно касается их здоровья. Сейчас не стоит злоупотреблять вредными привычками и слишком переутомляться на работе. Поиски же новой работы должны пройти успешно. Если ранее кто-то распускал о Козерогах сплетни, судьба накажет этих людей.
Водолей
Водолеям в ответ на негативные эмоции со стороны других людей стоит показывать либо доброту, либо безразличие, но никак не ответный гнев. В целом неделя будет весьма удачной, крайне приятной и наполненной приятными моментами. Если что-то не получается сделать, сейчас не лучшее время, чтобы все бросить и сдаться, ведь успех как никогда близок. Планеты на стороне Водолеев.
Рыбы
Рыбам с 29 апреля по 5 мая удастся показать себя во всей красе окружающему миру. Люди будут без ума от представителей данного знака и их уверенности в себе. Рыбы станут более привлекательными и харизматичными. В спорах Рыбы, скорее всего, тоже будут побеждать чаще обычного, так что можно не оставлять без внимания выпады врагов. Стоит уделять больше времени тому, что получается делать лучше всего, а также приносит удовольствие.
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