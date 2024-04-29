Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: палки в колеса от деструктивного Марса и ретро-Плутона

Близнецы

Вероятно, что Близнецам придется больше работать на этой неделе, но представителям данного знака не стоит бояться этого, ведь энергии будет предостаточно благодаря Венере и Меркурию. Переутомление Близнецам не грозит, но лучше заняться самыми важными задачами, чтобы выполнить их как можно скорее. Это хорошее время для долгосрочного планирования, встреч с новыми людьми, свиданий и флирта.

Рак

Ракам грядущий период с 29 апреля по 5 мая покажет, кто есть кто. Истинные друзья проявят свою сущность, как и истинные предатели и притворщики. Возможно, придется задействовать все свои внутренние и внешние ресурсы, чтобы не потерять возможность сделать свою жизнь лучше, но это будут весьма продуктивные дни. Планеты временно в неплохом положении для Раков, так что этим нужно воспользоваться.

Лев

В любви Львы смогут продвинуться значительно дальше, чем в делах и работе: например, представители этого знака смогут понять, подходит ли им тот или иной человек. Не нужно ждать у моря погоды - лучше брать ситуацию в свои руки, потому что сейчас только так можно будет стать счастливее. Всем, кто уже в отношениях, важно провести как можно больше свободного времени вместе со второй половинкой.

Дева