Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" в недавно опубликованном материале рассказывало о прогнозах аналитика ЦРУ по поводу ожидаемого краха армий главных стран-участниц НАТО. Проект фактчекинга TVNET "Фактомат" на этот раз рассказывает, как российская пропаганда радуется лжи и дезинформации псевдоэксперта и энтузиаста теорий заговора.
Статья пропагандистского агентства называлась "Их войска испарились. Бывший агент ЦРУ рассказывает, что ждет НАТО".
"НАТО может не пережить победу России в конфликте с Украиной", - заявил на YouTube-канале Judging Freedom аналитик ЦРУ Лерри Джонсон.
Как указал Джонсон, армии главных стран НАТО находятся не в лучшем состоянии. Аналитик отметил, что в армии Великобритании всего 75 000 человек. Когда они в XVIII веке контролировали североамериканские колонии, численность военных сил империи на тех территориях составляла примерно 50 000 человек".
"Они практически испарились в воздухе, их больше не существует как военной силы. Великобритания теперь всего лишь маленькая, злая и беззубая шавка", - иронически высказывается бывший агент ЦРУ",
- говорится в публикации РИА "Новости".
75 000 военнослужащих британской армии, о которых упоминает Джонсон, - это вероятно, цифра, которую он нашел в недавно опубликованном отчете Министерства обороны Великобритании, но она не отражает полную численность британских вооруженных сил.
В начале марта Минобороны Великобритании опубликовало новое квартальное сообщение о численном составе армии.
Согласно этому сообщению, на 1 января этого года численный состав вооруженных сил Великобритании составлял 183 130 человек, в том числе 138 100 человек в подразделениях регулярной армии.
"Эксперт" Джонсон в этом сообщении ссылается на число 75 170, что является численным составом британской регулярной, или постоянной, армии. В это число не входят солдаты, которые служат на флоте и в воздушных силах, а также резервисты.
В сообщении говорится, что в течение года численный состав вооруженных сил Великобритании сократился на 3,7%.
Это снижение, да, однако это сложно назвать "испарением в воздухе" и превращением армии в "беззубую шавку", как утверждает "эксперт".
Непонятно, как ситуация только в Великобритании, о чем рассказывает Джонсон, означает и неотвратимый конец и нескольких других армий НАТО, как это предсказывает российское пропагандистское агентство.
Лерри Джонсон был аналитиком ЦРУ до 1993 года. После этого он работал в частном секторе, сообщало российское издание The Insider.
РИА "Новости" в своей публикации, конечно, не указывает, что Джонсона ранее уже несколько раз ловили на лжи.
Например, в 2017 году он утверждал, что британская разведка во время предвыборной кампании прослушивала телефонные разговоры Дональда Трампа и передала потом информацию тогдашнему президенту США Бараку Обаме. Это утверждение Джонсона распространило и Fox News, которому позже пришлось данную информацию отозвать.
Джонсон распространял дезинформацию и о войне России против Украины.
В мае 2023 года он утверждал, что примерно 20 000 бойцов ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут победили группировку вооруженных сил Украины численностью 100 000 солдат. Никаких доказательств этих утверждений нет. Даже сам погибший бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Бахмут потери численного состава с обеих сторон были примерно одинаковыми.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!