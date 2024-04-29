"Эксперт" Джонсон в этом сообщении ссылается на число 75 170, что является численным составом британской регулярной, или постоянной, армии. В это число не входят солдаты, которые служат на флоте и в воздушных силах, а также резервисты.

В сообщении говорится, что в течение года численный состав вооруженных сил Великобритании сократился на 3,7%.

Это снижение, да, однако это сложно назвать "испарением в воздухе" и превращением армии в "беззубую шавку", как утверждает "эксперт".

Непонятно, как ситуация только в Великобритании, о чем рассказывает Джонсон, означает и неотвратимый конец и нескольких других армий НАТО, как это предсказывает российское пропагандистское агентство.

Лерри Джонсон был аналитиком ЦРУ до 1993 года. После этого он работал в частном секторе, сообщало российское издание The Insider.

РИА "Новости" в своей публикации, конечно, не указывает, что Джонсона ранее уже несколько раз ловили на лжи.

Например, в 2017 году он утверждал, что британская разведка во время предвыборной кампании прослушивала телефонные разговоры Дональда Трампа и передала потом информацию тогдашнему президенту США Бараку Обаме. Это утверждение Джонсона распространило и Fox News, которому позже пришлось данную информацию отозвать.

Джонсон распространял дезинформацию и о войне России против Украины.

В мае 2023 года он утверждал, что примерно 20 000 бойцов ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут победили группировку вооруженных сил Украины численностью 100 000 солдат. Никаких доказательств этих утверждений нет. Даже сам погибший бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Бахмут потери численного состава с обеих сторон были примерно одинаковыми.

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