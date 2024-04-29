Будущий фармацевт Дануте Стивриня: учите фармацевтику - работа будет всегда!

Какой вопрос № 1 чаще всего задают в аптеке покупатели о пищевых добавках?

Типичный вопрос - какую форму пищевой добавки выбрать, чтобы препарат лучше усваивался? Сейчас существует большой интерес к магнию. Люди много читают, интересуются, приходят и спрашивают конкретно бисглицинат магния, потому что знают, что он усваивается гораздо лучше, чем оксид магния.

Если бы вам пришлось представить свою карьеру через десять лет, как вы себя видите на этой картине?

Не буду скрывать - я очень амбициозна. Да, в будущем я тоже хочу работать в аптеке, но обязательно подняться по карьерной лестнице, стать заведующей аптекой. Смотрю, как умело работает сертифицированной фармацевт, мой руководитель в аптеке Алина Флейшмане, и мне хочется равняться на нее. Однако меня также интересует область исследований в фармацевтике, нравится пробовать что-то новое, потому что знаю, что получение новых знаний всегда открывает другие двери и возможности.

Сегодня технологии стремительно входят во все сферы жизни, во многих профессиях искусственный интеллект стал возможным конкурентом. Как вам кажется, через 100 лет будет ли фармацевт играть важную роль в аптеке?

В Европе есть страны, где отпуск лекарств в аптеках уже автоматизирован и осуществляется машиной. Очень надеюсь, что фармацевт как профессия не исчезнет даже через 100 лет, ведь человеческий фактор всегда имел большое значение. Ни один робот или машина никогда не сможет оказать хорошую и индивидуализированную фармацевтическую помощь так качественно, как знающий фармацевт, который может рассказать, как правильно принимать лекарство, объяснить, каким может быть взаимодействие лекарств. Кроме того, сейчас все больше и больше говорят о том, как улучшить фармацевтическую помощь, что свидетельствует о том, что альтернативы ей нет. Я думаю, что заменить эти ценности будет очень сложно, даже невозможно. А еще простое "спасибо" за консультацию от довольного клиента принесет наибольшее удовлетворение фармацевту также и в будущем через 100 лет.

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