Будущий фармацевт Дануте Стивриня: учите фармацевтику - работа будет всегда!

Начать работать по профессии уже во время учебы, верить в идеалы и делать все, чтобы их осуществить - настолько решительно настроена будущий фармацевт Дануте Стивриня, которая способна совмещать сложный процесс учебы с работой в аптеке Apotheka.
В настоящее время Дануте консультирует и просвещает клиентов аптеки о пищевых добавках и отмечает, что нередко люди слишком легкомысленно относятся к употреблению этих препаратов. "Когда слышу, как кто-то говорит: "Один глоток витаминов пью сам, другой даю ребенку", всегда говорю, что так нельзя - пищевые добавки также являются веществами, которые при неправильном приеме могут привести к передозировке", - отмечает будущий фармацевт.
Как вы пришли к мысли, что нужно учить фармацевтику? Наверное, в детстве вам нравилось играть с пустыми бутылочками из-под лекарств…
Честно говоря - нет. Кажется, я буду первой в семье, кто выбрал эту профессию, поскольку не знаю никого в своей семье, кто работал бы в фармацевтике или медицине. Задумываясь о выборе профессии, у меня было несколько вариантов - юриспруденция, косметология. Меня интересовало, как можно сохранить свою внешнюю красоту, но все чаще задумывалась, что профессиональному косметологу также было бы полезно знать о правильном приеме лекарственных препаратов и их влиянии на кожу. Так постепенно выкристаллизовалась фармацевтика - от мыслей о внешней красоте к мыслям о здоровье. Сегодня фармацевтика меня настолько увлекла, что косметология на ее фоне блекнет, становится второстепенной, и очень сомневаюсь, что остановлюсь на ней.
Скажите, что сегодня из себя представляет изучение фармацевтики? С чем нужно считаться?
Учиться не просто - учиться придется интенсивно и много. И еще - нужно очень сильно хотеть понять суть фармацевтики. Если такого желания нет, то не будет ни драйва, ни решимости учиться, ни результатов. Каждый последующий курс потребует предшествующих знаний по изучаемым ранее предметам. Также должна быть хорошая база по конкретным предметам средней школы. Я сама приняла решение изучать фармацевтику только в конце 12 класса, и, если честно, это немного поздно, чтобы приступить к более интенсивному изучению химии. Однако пока благодаря трудолюбию, настойчивости и вере в свои силы всё получается. Конечно, многие не выдерживают, сдаются. Если в первый год нас на курсе было 32 человека, то сейчас нас осталось всего 16. Многие бросили из-за химии и фармакологии - это непростые предметы. Также на других курсах необходимо изучать токсичность, качество лекарств и другие предметы, требующие хороших предварительных знаний. Несмотря ни на что, фармацевтика стала моим увлечением.
Ваши коллеги упомянули, что вы выбрали очень интересную тему для своей бакалаврской работы и защитили, получив оценку в 10 баллов.
Темой моей бакалаврской работы была "Контроль качества фотоинициаторов УФ-отверждаемых покрытий с использованием метода спектроскопии". Фотоинициаторы - это соединения, используемые как в медицине, так и в фармацевтике. Они нужны для того, чтобы процесс отверждения под воздействием УФ-лучей проходил эффективно, чтобы образовалось равномерное и качественное покрытие. Эти свойства фотоинициаторов используют как в медицине (стоматология), так и в системах доставки лекарств, биологической визуализации, так и в косметологии - мастера маникюра работают с лаками для ногтей, отвердевающими под воздействием УФ-лучей. В своей работе я изучала качество фотоинициаторов, входящих в состав лака для ногтей, инициирующих фотохимические реакции, которые в дальнейшем анализировались методами спектроскопии. Я пришла к выводу, что фотоинициаторам, которые я изучала, можно доверять - они прямо не вызывали повреждения ногтевой пластины, показали высокое качество, и показали соответствие требуемой спецификации. Исследование подтвердило, что эти методы спектроскопии позволяют точно регулировать фотоинициатор в УФ-отверждаемых покрытиях.
Повлияло ли изучение фармацевтики на ваш личный образ жизни?
Определенно - сейчас я прославляю здоровый образ жизни. Семья и друзья регулярно слышат от меня: пожалуйста, пейте больше жидкости, ешьте фрукты, принимайте витамин С, соблюдайте полноценное питание (смеется). С тех пор, как я начала учить фармацевтику, я стала много прислушиваться к своему телу. Когда у меня раньше болела голова, я, не задумываясь, принимала обезболивающие, а сейчас пытаюсь проанализировать, что нужно моему организму, чтобы он чувствовал себя лучше. Иногда оказывается, что голова болит, потому что день был настолько напряженным, что я даже не выпила стакана воды. Лекарства не всегда необходимы, если человек знает свой организм, слышит то, что он пытается ему сказать. Важную роль в профессии фармацевта играют профилактические меры.
Известно, что фармацевтов всегда не хватает, нужно, чтобы представителей этой профессии было больше, но как мотивировать молодежь выбирать эту область?
На мой взгляд, причина, по которой изучение фармацевтики выбирают не так много молодых людей, заключается в том, что работа фармацевта не пользуется престижем в обществе. Я наблюдала это на практике, работая в аптеке консультантом - до сих пор достаточно людей не догадываются или не подозревают, что работающий в аптеке фармацевт действительно является знающим медицинским специалистом. Неприятно слышать, когда к тебе обращаются как к продавцу. Фармацевт за плечами имеет не менее пяти лет, посвященных получению соответствующего образования, и должен обладать специальными знаниями в области фармацевтической помощи. Однозначно рекомендую изучать фармацевтику - интересную, динамичную область и востребованную профессию - фармацевт никогда не останется без работы!
Главное - хорошо учить химию в школе!
И биологию. Обоим этим учебным предметам еще во время учебы в школе следует уделять больше внимания, чтобы студент чувствовал себя более уверенно в первые годы изучения фармацевтики.
Что в пользу дела мог сделать уже практикующий фармацевт, чтобы поднять престиж своей профессии?
Прежде всего, не допускать ситуации, когда покупатели видят в фармацевте только продавца лекарств. Поэтому следует сохранять компетентность, а также деловой язык. Важно сосредоточиться на желаниях и проблемах человека, чтобы предложить то, что лучше всего отвечает его потребностям в данный момент.
Недавно прозвучала новость о случае передозировки витамина D у детей. Почувствовали ли вы в аптеке, что это повлияло на привычки покупателей?
После обнародования этой информации определенно ощущалось, что какое-то время люди в аптеках не покупали и даже вообще не интересовались приемом витамина D, хотя этот продукт всегда пользовался большим спросом. Понятно, что, живя здесь, в Латвии, каждый должен принимать витамин D, но употреблять пищевые добавки важно согласно инструкциям производителя. К сожалению, я также слышу от клиентов, как они говорят о приеме пищевых добавок следующее: "ой, один глоток пью сам, другой - даю ребенку". Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах! Также нельзя импровизировать и принимать "что-то для иммунитета". Прежде всего - беседа с врачом, затем в идеале – лабораторные исследования, анализы, и затем - консультация с фармацевтом. Витамины и пищевые добавки также являются веществами, которые можно передозировать, и неправильный прием которых может вызвать побочные эффекты и интоксикацию.
Какой вопрос № 1 чаще всего задают в аптеке покупатели о пищевых добавках?
Типичный вопрос - какую форму пищевой добавки выбрать, чтобы препарат лучше усваивался? Сейчас существует большой интерес к магнию. Люди много читают, интересуются, приходят и спрашивают конкретно бисглицинат магния, потому что знают, что он усваивается гораздо лучше, чем оксид магния.
Если бы вам пришлось представить свою карьеру через десять лет, как вы себя видите на этой картине?
Не буду скрывать - я очень амбициозна. Да, в будущем я тоже хочу работать в аптеке, но обязательно подняться по карьерной лестнице, стать заведующей аптекой. Смотрю, как умело работает сертифицированной фармацевт, мой руководитель в аптеке Алина Флейшмане, и мне хочется равняться на нее. Однако меня также интересует область исследований в фармацевтике, нравится пробовать что-то новое, потому что знаю, что получение новых знаний всегда открывает другие двери и возможности.
Сегодня технологии стремительно входят во все сферы жизни, во многих профессиях искусственный интеллект стал возможным конкурентом. Как вам кажется, через 100 лет будет ли фармацевт играть важную роль в аптеке?
В Европе есть страны, где отпуск лекарств в аптеках уже автоматизирован и осуществляется машиной. Очень надеюсь, что фармацевт как профессия не исчезнет даже через 100 лет, ведь человеческий фактор всегда имел большое значение. Ни один робот или машина никогда не сможет оказать хорошую и индивидуализированную фармацевтическую помощь так качественно, как знающий фармацевт, который может рассказать, как правильно принимать лекарство, объяснить, каким может быть взаимодействие лекарств. Кроме того, сейчас все больше и больше говорят о том, как улучшить фармацевтическую помощь, что свидетельствует о том, что альтернативы ей нет. Я думаю, что заменить эти ценности будет очень сложно, даже невозможно. А еще простое "спасибо" за консультацию от довольного клиента принесет наибольшее удовлетворение фармацевту также и в будущем через 100 лет.
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