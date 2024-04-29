Родившемуся в Латвии гражданину России отказали в предоставлении статуса беженца

Не согласившись с решением PMLP, мужчина подал заявление в Административный районный суд. В суде он утверждал, что родился в Латвии и выехал на постоянное место жительства в Россию, повинуясь воле родителей.

Последние несколько лет он рассматривал возможность вернуться в Латвию, которую по-прежнему считает своей исторической родиной. У него есть несколько проживающих в Латвии родственников, и часть из них - граждане Латвии. Кроме того, мужчина работает в Латвии и активно учит латышский язык. С Россией мужчину больше ничего не связывает, там остались только его родители, которые одурачены пропагандой кремлевского режима и политическое мнение которых абсолютно недопустимо для заявителя.

Кроме того, мужчина указал суду, что, согласно выводам Службы государственной безопасности, в отношении него не констатировано никакой информации негативного характера.

Он также состоит на воинском учете как годный к военной службе. Кроме того, в прошлом году ему была выписана повестка с приказом явиться в военкомат, что мужчина не выполнил, так как находился в это время в Латвии. Также PMLP неоправданно не придало должного значения тому факту, что заявитель неоднократно участвовал в митингах и акциях протеста, организованных Алексеем Навальным.