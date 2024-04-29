Родившемуся в Латвии гражданину России отказали в предоставлении статуса беженца

Латвия отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, которому якобы грозила отправка на войну в Украину, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует публично доступное решение Административного районного суда, гражданин России еще в сентябре 2022 года обратился в Государственную погранохрану с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.
Мужчина утверждал, что не согласен с политикой российской власти, войной против Украины и всеобщей мобилизацией. Он не хотел быть мобилизованным, стать террористом и умирать за режим Владимира Путина.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало в предоставлении убежища, аргументировав это тем, что в рассматриваемом случае страх мужчины быть призванным на военную службу является гипотетическим. Он не указал, что получал повестку в связи с объявленной в России мобилизацией. Кроме того, мужчина был освобожден от обязательной военной службы по состоянию здоровья, таким образом, у него нет военной специализации и опыта соответствующей работы или боевого опыта.
Кроме того, ни отдельные действия мужчины, ни их совокупность не позволяют сделать вывод о том, что он является членом гражданского общества, публично выражающим взгляды, которые не нравятся властям, и поэтому может подвергнуться преследованию со стороны российских властей.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина подал заявление в Административный районный суд. В суде он утверждал, что родился в Латвии и выехал на постоянное место жительства в Россию, повинуясь воле родителей.
Последние несколько лет он рассматривал возможность вернуться в Латвию, которую по-прежнему считает своей исторической родиной. У него есть несколько проживающих в Латвии родственников, и часть из них - граждане Латвии. Кроме того, мужчина работает в Латвии и активно учит латышский язык. С Россией мужчину больше ничего не связывает, там остались только его родители, которые одурачены пропагандой кремлевского режима и политическое мнение которых абсолютно недопустимо для заявителя.
Кроме того, мужчина указал суду, что, согласно выводам Службы государственной безопасности, в отношении него не констатировано никакой информации негативного характера.
Он также состоит на воинском учете как годный к военной службе. Кроме того, в прошлом году ему была выписана повестка с приказом явиться в военкомат, что мужчина не выполнил, так как находился в это время в Латвии. Также PMLP неоправданно не придало должного значения тому факту, что заявитель неоднократно участвовал в митингах и акциях протеста, организованных Алексеем Навальным.
Мужчина посчитал, что выводы, упомянутые в обжалуемом решении PMLP, основаны не на оценке реальной ситуации, а на устаревшей информации о завершении мобилизации, которая давно перестала быть актуальной с учетом сложившейся ситуации на поле боя в Украине и потери людских ресурсов российской армии там.
Суд отклонил ходатайство мужчины, поскольку установил, что заявитель не утверждал, что ему грозит смертная казнь или ее исполнение в России. Аналогичным образом, суд, предварительно оценив предпосылки для предоставления заявителю статуса беженца, признал, что утверждения заявителя о преследовании, которому он подвергается в России, не являются объективно обоснованными и нет оснований для предоставления заявителю статуса беженца.
Таким образом, исходя из тех же соображений, суд постановил, что нет оснований полагать, что заявитель может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению или унижающему достоинство наказанию по возвращении в Россию.
Даже если доказательства, представленные заявителем, можно считать достоверными, они не указывают на попытки российских властей принудительно отправить заявителя воевать в Украину.
На момент подготовки решения суд признал угрозу мобилизации в отношении заявителя гипотетической и согласился с выводом PMLP о том, что заявитель не предоставил информацию, которая бы свидетельствовала о его обоснованных опасениях быть мобилизованным или призванным на военную службу. Документы, представленные заявителем в материалах дела, не доказывают попыток российских властей мобилизовать заявителя.
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