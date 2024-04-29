Среди бела дня в самом центре Риги скинхеды нападают на случайных прохожих только потому, что они визуально отличаются или имеют иные от представителей этой субкультуры убеждения. Служба государственной безопасности предупреждает, что в латвийском обществе растут проявления экстремизма, особенно среди молодежи, поэтому родителей призывают обратить внимание на поведение детей. 360TV ZIŅneši сообщает, что за недавно совершенные преступления были арестованы несколько скинхедов, в том числе один пятнадцатилетний юноша, которому сейчас грозит много лет за решеткой.
Нескольких представителей субкультуры скинхедов задержали 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера. Все арестованные неонацисты в настоящее время находятся под стражей. Арсенал оружия, изъятого у скинхедов, впечатляет.
Особый культ у скинхедов формируется вокруг личности Гитлера, которого они прославляют сами, а также заставляют делать это остальных - случайных прохожих, а именно произнести фразу "Хайль Гитлер!" ("Слава Гитлеру!" или "Да здравствует Гитлер!") и изобразить жест приветствия в нацистской Германии. Все это снимается и публикуется в Telegram-каналах.
Именно Интернет является источником распространения идеологии скинхедов - в социальных сетях они выкладывают видео нападений на представителей других этносов. Их девизами являются расовая чистота и превосходство белой расы. Внешний вид скинхедов имеет принципиальное значение. Бритая голова, татуировки и нашивки на одежде с нацистской символикой, а также черные ботинки на шнуровке.
"Это было связано с его внешним видом - он фанат хэви-метал, панка, ходит с темным макияжем на глазах, - рассказала мать пострадавшего. - Ему сказали, что если он продолжит ходить в таком виде, ему не поздоровится. Второй раз за ним бежали с ножом. Я посмотрела комментарии к видео - там написали "почему ты не пырнул его ножом?". Было ужасно читать подобное о своем ребенке только потому, что он фанат какой-то музыки, которая, возможно, не всем нравится. Для меня это уму непостижимо. Его заставили сказать некоторые вещи, он испугался и сказал. Он не имел это в виду, сказал, чтобы его не зарезали. Чтобы ничего не сделали, лучше сказать. Оба конфликта произошли недалеко от [торгового центра] Origo".
Кульминация конфликта разразилась из-за шнурков желтого цвета на ботинках подростка.
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