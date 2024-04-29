"Это было связано с его внешним видом - он фанат хэви-метал, панка, ходит с темным макияжем на глазах, - рассказала мать пострадавшего. - Ему сказали, что если он продолжит ходить в таком виде, ему не поздоровится. Второй раз за ним бежали с ножом. Я посмотрела комментарии к видео - там написали "почему ты не пырнул его ножом?". Было ужасно читать подобное о своем ребенке только потому, что он фанат какой-то музыки, которая, возможно, не всем нравится. Для меня это уму непостижимо. Его заставили сказать некоторые вещи, он испугался и сказал. Он не имел это в виду, сказал, чтобы его не зарезали. Чтобы ничего не сделали, лучше сказать. Оба конфликта произошли недалеко от [торгового центра] Origo".