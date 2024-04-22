Фото ⟩ Суд арестовал скинхедов - неонацистов. Их подозревают в восхвалении геноцида

Галерея: Полиция задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов

В рамках обоих уголовных процессов в выходные дни были проведены уголовно-процессуальные действия, обыски в нескольких жилых помещениях, в результате которых была получена информация о возможных других уголовных правонарушениях, совершенных скинхедами.

Скинхеды, или скины, - это субкультура.

Субкультура - это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.

Последователи субкультуры обычно подтверждают свою принадлежность к определенному стилю – в одежде, поведении и языке. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы.

НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.

Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.

Для самоидентификации НС-скинхедам важен их внешний вид, основные признаки которого: бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника - бомберы, военная форма или отдельные ее элементы, нацистская символика, вышивка, значки, тяжелые высокие сапоги, в том числе военные, преимущественно черного цвета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!