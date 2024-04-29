Латвийская армия создаст семь новых батальонов

Сейчас Калниньш подписал приказ о создании трех новых батальонов.

Первый - это резервный пехотный батальон высокой готовности в составе механизированной бригады. Батальон в июне начнет действовать для обеспечения включения в это подразделение военнослужащих, уволенных со службы государственной обороны. Сейчас батальон будет дислоцироваться в Адажи.

Это первый из пяти новых батальонов, цель которых - создание более эффективного мобилизационного резерва. Калниньш рассказал агентству LЕТА, что батальоны такого рода будут в каждой бригаде и в каждом подразделении будет от 1000 до 1400 военнослужащих - окончивших службу государственной обороны и военнослужащих запаса. Оставшиеся четыре единицы планируется создать к 2028 году, в основном они будут дислоцированы в Селии.

Второй новый батальон специальной поддержки создан в непосредственном подчинении НВС и будет ориентирован на высокие технологии для обеспечения получения полной информации для принятия правильных и своевременных решений. Планируется, что этот батальон достигнет операционной готовности в начале 2025 года.

Третий новый батальон войдет в состав Земессардзе и обеспечит наращивание потенциала электронной боеготовности. Он объединит силы ополчения в области киберзащиты.

В этих двух батальонах будет по 300-600 военнослужащих.

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