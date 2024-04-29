"Украина еще не пережила самый темный час". Военный эксперт сделал мрачный прогноз

По мнению исследователя, нехватка солдат является тем фактором, который наиболее существенно повлияет на развитие ситуации на фронте в ближайшие три-четыре месяца. По истечении этого периода на линии фронта должны начать появляться новые мобилизованные солдаты. Сократив время подготовки, они смогут раньше выйти на передовую, но в этом случае Украина может оказаться в том же положении, что и Россия в сентябре 2022 года, считает эксперт.

Музыка подчеркивает, что превосходство российских сил и интенсивность ударов по украинским позициям возрастает. "Украина еще не пережила самый темный час, все только начинается", - предупредил он.

Как сообщалось, представители Минобороны России в ходе пресс-конференции сообщили журналистам, что российской армии "в результате активных действий" удалось захватить село Семеновка в Донецкой области.

Семеновка расположена в десяти километрах от села Авдеевка, которое было захвачено российской армией 10 февраля 2024 года. Битва за деревню идет с февраля 2024 года. Украина пока не прокомментировала эту информацию.

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте ухудшилась и россияне активно наступают на всем протяжении линии фронта, добиваясь тактического успеха на некоторых направлениях.

Поэтому украинцы отошли на новые линии обороны западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

"Самая сложная ситуация на направлении Покровска и Курахово, где продолжаются ожесточенные бои. Противник задействовал на этих направлениях до четырех бригад и пытается развивать наступление западнее Авдеевки и Марьинки, продвигаясь в сторону Покровска и Курахово", - сообщил Сырский в своем Telegram-канале.

Украинская армия наносит противнику максимальные потери как в живой силе, так и в военной технике. Чтобы усилить оборону в этих районах и укрепить понесшие потери части, их заменяют восстановившими боеспособность бригадами, сообщает Сырский.

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