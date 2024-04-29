"Украина еще не пережила самый темный час". Военный эксперт сделал мрачный прогноз

Исследователь аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка в микроблоге X подчеркнул, что украинские военные сейчас находятся в самом худшем положении с марта 2022 года. По словам эксперта, основными причинами проблем является нехватка вооружения и человеческих ресурсов, а также медленное строительство укреплений, сообщает литовское издание 15min.lt.
Музыка подчеркнул, что ситуация вряд ли улучшится в ближайшие недели. Эксперт отметил, что возвращение военной помощи США не изменит ход войны, а лишь уменьшит диспропорцию между количеством вооружения, которым располагают украинские и российские войска.
Эксперт также отметил, что по сравнению с летом 2023 года интенсивность применения артиллерии ВСУ снизилась на 70-90 процентов.
Для того, чтобы Украина вернула контроль над инициативой, "необходимы долгосрочные и системные решения со стороны США и Европы, а также конкретный план военной поддержки Украины, который позволит ей сосредоточиться на планировании (вместе с западными консультантами) и проведении операций на фронте", - написал Музыка в X.
Эксперт проанализировал спутниковые снимки районов Донецкой области, к которым движутся российские войска, и отметил, что никаких укреплений украинской армии там нет.
Он указал, что украинцы сосредоточились на создании отдельных пунктов обороны, которые сейчас окружены, и с опозданием начали строить полноценную линию обороны. В то же время командованию украинской армии пришлось сделать непростой выбор относительно точки начала строительства линии из-за сообщений о возможном наступлении России на Харьков, Сумы и Чернигов.
По мнению исследователя, нехватка солдат является тем фактором, который наиболее существенно повлияет на развитие ситуации на фронте в ближайшие три-четыре месяца. По истечении этого периода на линии фронта должны начать появляться новые мобилизованные солдаты. Сократив время подготовки, они смогут раньше выйти на передовую, но в этом случае Украина может оказаться в том же положении, что и Россия в сентябре 2022 года, считает эксперт.
Музыка подчеркивает, что превосходство российских сил и интенсивность ударов по украинским позициям возрастает. "Украина еще не пережила самый темный час, все только начинается", - предупредил он.
Как сообщалось, представители Минобороны России в ходе пресс-конференции сообщили журналистам, что российской армии "в результате активных действий" удалось захватить село Семеновка в Донецкой области.
Семеновка расположена в десяти километрах от села Авдеевка, которое было захвачено российской армией 10 февраля 2024 года. Битва за деревню идет с февраля 2024 года. Украина пока не прокомментировала эту информацию.
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте ухудшилась и россияне активно наступают на всем протяжении линии фронта, добиваясь тактического успеха на некоторых направлениях.
Поэтому украинцы отошли на новые линии обороны западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
"Самая сложная ситуация на направлении Покровска и Курахово, где продолжаются ожесточенные бои. Противник задействовал на этих направлениях до четырех бригад и пытается развивать наступление западнее Авдеевки и Марьинки, продвигаясь в сторону Покровска и Курахово", - сообщил Сырский в своем Telegram-канале.
Украинская армия наносит противнику максимальные потери как в живой силе, так и в военной технике. Чтобы усилить оборону в этих районах и укрепить понесшие потери части, их заменяют восстановившими боеспособность бригадами, сообщает Сырский.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!