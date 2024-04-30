Вт, 30.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Ту войну пережила, теперь эту переживаю": 98-летняя женщина прошла 10 км, чтобы выбраться из оккупации

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Фото: FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE

98-летняя Лидия Степановна из деревни Очеретино в Донецкой области прошла 10 км под обстрелами, чтобы уйти из оккупированного российскими войсками района.

Об этом рассказала полиция Донецкой области.

Она шла через линию фронта весь день без еды и воды, несколько раз падала, поднималась и снова шла.

«Меня пошатнуло, бросило в траву. Уснула. Потом снова пошла. И снова упала, а потом встала. Думала, так и буду идти потихоньку», — рассказала Лидия Степановна полиции, которая потом опубликовала запись этого разговора.

Идти ей помогали две палки.

Фото: FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE
Фото: FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE

К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали ее группе полиции "Белый Ангел", которая проводит эвакуацией гражданских лиц с прифронтовых территорий.

Полиция не сообщает, где именно это произошло, но бабушке как-то удалось перейти линию фронта и добраться до территории, которую контролирует Украина.

Полицейские отвезли женщину в убежище, где ее приютили и накормили. Они же нашли родственников Лидии Степановны, с которыми она каким-то образом разминулась.

Она сказала, что когда начались обстрелы, ее невестка с сыном решили бежать, но, похоже, что уходили они по разным дорогам.

Фото: FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE
Фото: FACEBOOK.COM/UA.NATIONAL.POLICE

Российская артиллерия разрушила дом бабушки, который она в свое время построила своими руками.

«Там все вверх дном. Там страшно что делается… Проснулась, а они стреляют. Страшно», — рассказала она о том, что происходило в Очеретино.

После такого страшного и утомительного пути она очень долго не могла прийти в себя и с ужасом рассказывала о пережитом.

«Я ту войну пережила, а теперь и эту войну переживаю. Осталась ни с чем. Эта война не такая. Дома горят, деревья повырывало с корнями», — говорит она.

За женщиной обещала приехать внучка.

Несколько дней назад 88-летний мужчина по имени Иван тоже пешком ушел из оккупированного Очеретино. Он шел всю ночь, пока его не увидели полицейские, которые отвезли его в приют в Покровске.

Иван рассказал, что россияне забрали у него украинский паспорт и должны были выдать российский. Он собрал рюкзак и ушел. С собой у него было только пенсионное удостоверение.

Полиция просит людей уезжать с линии фронта.

Десятки тысяч человек выехали с оккупированного востока и юга Украины из-за обстрелов и угроз россиян.

Недавно «Белые ангелы» завозили продукты в поселок Желанное в Очеретинской поселковой общине. В прифронтовом поселке еще остается около ста человек.

Дорога, по которой «Белые ангелы» ездили раньше, теперь полностью простреливается российской артиллерией.

Фронт приближается к новым городам на востоке Украины. После взятия Авдеевки, российская армия двигается дальше.

Стратегически важную Авдеевку россияне захватили в феврале. С тех пор они продвинулись дальше на запад, захватив еще несколько сел.

В Очеретино россияне зашли в конце апреля. Это село расположено к северо-западу от Авдеевки, и ситуация на этом участке фронта продолжает для ВСУ усложняться.

Несмотря на то, что Очеретино — это небольшая деревня, где до войны жили около трех тысяч человек, его потеря может усложнить положение украинских сил.

BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх