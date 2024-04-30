"Ту войну пережила, теперь эту переживаю": 98-летняя женщина прошла 10 км, чтобы выбраться из оккупации

«Там все вверх дном. Там страшно что делается… Проснулась, а они стреляют. Страшно», — рассказала она о том, что происходило в Очеретино.

После такого страшного и утомительного пути она очень долго не могла прийти в себя и с ужасом рассказывала о пережитом.

«Я ту войну пережила, а теперь и эту войну переживаю. Осталась ни с чем. Эта война не такая. Дома горят, деревья повырывало с корнями», — говорит она.

За женщиной обещала приехать внучка.

Несколько дней назад 88-летний мужчина по имени Иван тоже пешком ушел из оккупированного Очеретино. Он шел всю ночь, пока его не увидели полицейские, которые отвезли его в приют в Покровске.

Иван рассказал, что россияне забрали у него украинский паспорт и должны были выдать российский. Он собрал рюкзак и ушел. С собой у него было только пенсионное удостоверение.

Полиция просит людей уезжать с линии фронта.

Десятки тысяч человек выехали с оккупированного востока и юга Украины из-за обстрелов и угроз россиян.

Недавно «Белые ангелы» завозили продукты в поселок Желанное в Очеретинской поселковой общине. В прифронтовом поселке еще остается около ста человек.

Дорога, по которой «Белые ангелы» ездили раньше, теперь полностью простреливается российской артиллерией.

Фронт приближается к новым городам на востоке Украины. После взятия Авдеевки, российская армия двигается дальше.

Стратегически важную Авдеевку россияне захватили в феврале. С тех пор они продвинулись дальше на запад, захватив еще несколько сел.

В Очеретино россияне зашли в конце апреля. Это село расположено к северо-западу от Авдеевки, и ситуация на этом участке фронта продолжает для ВСУ усложняться.

Несмотря на то, что Очеретино — это небольшая деревня, где до войны жили около трех тысяч человек, его потеря может усложнить положение украинских сил.