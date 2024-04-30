Репортаж из кокаиновой столицы Эстонии: результаты рейда удивили даже полицию

Субботний вечер. На улице идет снег вперемешку с дождем. В Раквереском отделе полиции Эстонии собралось несколько десятков стражей порядка, готовых выдвинуться на рейд по поимке водителей в наркотическом опьянении, поскольку последние исследования сточных вод показали тревожный рост употребления наркотиков в городе, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Ольга Лебедева
Для обмена опытом и поддержки раквереских коллег к рейду присоединились десять полицейских дорожной группы Лыунаской префектуры Эстонии, вместе они составили план действий. Погода была весьма скверной, старший патрульной смены Раквереского отдела полиции Тауно Веттик отметил, что плотность транспортного потока невелика, но, тем не менее, стражи порядка прибыли на окраину города и стали действовать.