Репортаж из кокаиновой столицы Эстонии: результаты рейда удивили даже полицию

Для обмена опытом и поддержки раквереских коллег к рейду присоединились десять полицейских дорожной группы Лыунаской префектуры Эстонии, вместе они составили план действий. Погода была весьма скверной, старший патрульной смены Раквереского отдела полиции Тауно Веттик отметил, что плотность транспортного потока невелика, но, тем не менее, стражи порядка прибыли на окраину города и стали действовать.