Что известно об убитых украинцах?

36-летний Владимир К. и 23-летний Вячеслав Б. были военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проходили в Германии реабилитацию после ранений, сообщил в воскресенье, 28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр не уточнил, в составе каких именно подразделений они воевали. Как сообщили DW в администрации округа Гармиш-Партенкирхен, эти двое украинцев "находились в Мурнау с медицинской целью". Какое именно лечение они проходили, не уточняется. По данным Spiegel Online, один из них лечился в местной травматологической клинике с августа 2023 года, другой - с декабря 2023 года. Издание, со ссылкой на администрацию округа, сообщило, что лечение украинцев в Мурнау на момент их убийства уже было завершено, а мужчины жили в лагере для беженцев.

Были ли украинцы знакомы с россиянином?

По меньшей мере, один местный житель заявил в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR), что видел, как незадолго до убийства, украинцы пили пиво с россиянином. "Один из них жил здесь рядом. Украинцы дружили с ним, сидели здесь, пили пиво", - сказал свидетель в телесюжете, указывая на место убийства. BR, со ссылкой на собеседников в полиции, сообщает об имеющихся свидетельствах очевидцев о том, что между нападающим и жертвами разгорелся спор.

Уже в воскресенье, не дожидаясь результатов расследования, министр внутренних дел Баварии Иоахим Геррман (Joachim Herrmann) выразил предположение о том, что не политика, а алкоголь был основным фактором в совершении преступления. "Есть показания очевидцев, которые видели этих трех мужчин на этом месте вместе. Есть информация о том, что все участники событий были под влиянием значительного количества алкоголя. Все это нужно выяснить", - отметил Геррман. По его словам, пока у следователей нет убедительных доказательств того, что убийство имело политический мотив. В МВД Баварии, в понедельник, 29 апреля, не ответили на запрос DW, известны ли уже результаты исследований крови подозреваемого, а также его жертв, на предмет содержания алкоголя.

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